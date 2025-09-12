MLB／對道奇跳過先發 鄧愷威：持續把握每一次上場機會

快訊

中央社／ 舊金山11日專電
鄧愷威。 路透
巨人隊明天將展開對道奇隊系列賽，美媒今天揭曉巨人對道奇先發輪值名單，鄧愷威未如ESPN預測於第2戰擔任先發。他接受中央社訪問表示，「不管是先發還是牛棚，幫助球隊就是我的任務；心態保持彈性，盡量把握每一次上場的機會」。

效力巨人的鄧愷威上一場先發是在台灣時間8日對紅雀隊，美國體育媒體ESPN預測，他將在台灣時間14日巨人對道奇第2戰再度擔任先發，對上克蕭（Clayton Kershaw）。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）棒球線隨隊記者施萊瑟（Susan Slusser）今天在社群平台X揭曉巨人對道奇的預定先發名單，依序為韋蘭德（JustinVerlander）、韋柏（Logan Webb）、瑞伊（Robbie Ray），以老將迎戰目前戰績位於國聯西區第一的道奇。

對於球隊的調度，鄧愷威今天受訪強調「幫助球隊是首要任務」。他表示，球隊在不同系列賽都會有一些彈性安排，他的角色也會依照比賽需要做出調整，「不管是先發還是牛棚，幫助球隊就是我的任務」。

鄧愷威表示自己心態保持彈性，棒球賽季很長，調度也會有變化，「盡量把握每一次上場的機會」。

巨人隊投手陣容受到傷兵問題困擾，鄧愷威本季在對國民隊和對洛磯隊的比賽中展現壓制力，拿下勝投。球隊不排除在對道奇系列賽中讓鄧愷威轉任長中繼，或直接讓鄧愷威在下一系列賽對響尾蛇隊比賽中擔任先發。

巨人 道奇 鄧愷威

