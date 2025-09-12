MLB／道奇先發5虎創紀錄神勇表現 大谷延後登板

美國職棒道奇隊昨天以九比○完封洛磯隊，除了貝茲的滿貫砲之外，先發投手史奈爾六局、十一次三振演出，更讓道奇寫下一項現代棒球新紀錄，總教練羅伯玆認為，聚集六位有天賦的先發投手會互相影響。

從七日山本由伸八點二局、十Ｋ失一分的好投開始，接著克蕭五點二局八Ｋ失兩分、葛拉斯諾七局無安打十一Ｋ失一分，西恩七局九Ｋ失一分，再加上史奈爾，道奇近五場先發投手合計四十九次三振、防禦率○點九一。

根據美國媒體統計，這是現代棒球史上首見，單一球隊在連續五場比賽中，先發投手繳出四十五次以上三振、防禦率小於一點○○的表現。

而山本之前登板的大谷翔平也有著三點二局、五次三振、無失分，羅伯茲對此表示：「這六人很有才華，他們彼此之間會互相激勵，先發投手群真的表現非常出色」。

昨天道奇第二局就靠安打串連攻回四分，八局下貝茲的滿貫砲加上赫南德茲陽春砲徹底拉開分差；貝茲回到場邊還特別與ＮＢＡ球星保羅擊掌，原因是賽前兩人有個約定，「他要我打全壘打，我真的做到了。」

道奇將在台灣時間明天開啟與巨人隊的三連戰，照輪值應該輪到大谷翔平，但羅伯茲認為大谷上一次登板是臨時受命，因此十三日開始會是山本由伸、克蕭、葛拉斯諾，大谷延到下個系列賽對費城人隊，這也代表巨人台灣好手鄧愷威下次可能的登板日，對方投手將從山本換成克蕭。