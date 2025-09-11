MLB／弗里蘭不敵道奇吞下第15敗 3位敗投王洛磯竟有兩人

洛磯隊作客洛杉磯遭道奇隊痛宰，不但3連戰遭清盤，今天先發左投弗里蘭（Kyle Freeland）也吞下本季第15敗，追上隊友桑撒提拉（Antonio Senzatela）、國民隊帕克（Mitchell Parker），並列大聯盟敗投王。

弗里蘭先發5.2局被揮出9支安打，失4分只有1分自責，還是承擔敗投，洛磯終場0：9輸球、對戰4連敗，本季交手13場結束，被道奇拿走11勝。

弗里蘭6日對教士隊之戰投出本季代表作，先發8局只被揮出2支安打、無失分，飆出10次三振，奪下本季第4勝，休4天再登板又吞敗。

桑撒提拉、弗里蘭目前都是4勝15敗，帕克多了4勝，白襪隊亞歷山大（Tyler Alexander）、響尾蛇隊賈倫（Zac Gallen）、海盜隊凱勒（Mitch Keller）14敗並列第4慘。

洛磯今天落敗後，本季戰績掉到40勝106敗，若按目前進度，到球季結束將會吞下118敗，今年先發場次最多的4名投手包括馬奎斯（German Marquez）3勝13敗、杜蘭德（Chase Dollander）2勝12敗在內，4人合計95場先發只有13勝，一共吞下55敗。