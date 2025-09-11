MLB／道奇先發近5場寫史上首見神勇表現 教頭點出6人互相影響

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇先發投手史奈爾延續近五場道奇先發投手的神勇表現，今天6局狂飆11K無失分。 美聯社
道奇先發投手史奈爾延續近五場道奇先發投手的神勇表現，今天6局狂飆11K無失分。 美聯社

道奇隊今天以9：0完封洛磯隊，先發投手史奈爾（Blake Snell）6局狂飆11K無失分，延續近五場道奇先發投手的神勇表現，合計49次三振、防禦率0.91，寫下現代棒球首見的壯舉，總教練羅伯玆（Dave Roberts）認為加上大谷翔平，現在6人都十分具有天賦。

從9月7日山本由伸8.2局、10次三振失1分的好投開始，接著克蕭（Clayton Kershaw）5.2局8K失2分，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）7局無安打11K失1分，西恩（Emmet Sheehan）7局9K失1分，再加上今天的史奈爾，表現近乎完美。

根據《Opta Stats》統計，這是現代棒球史上首見，單一球隊在連續5場比賽先發投手繳出45次以上三振、防禦率小於1.00的表現。

而山本之前登板的大谷翔平也有著3.2局、5次三振、無失分演出，羅伯茲對此大加讚賞：「這是六人很有才華，他們彼此之間會互相激勵，這種氛圍也會延伸到打擊區。如果有人打出精彩的一棒，接下來的人也會想延續。先發投手群真的表現非常出色。」

道奇隊最近六場先發投手表現

9月11日 史奈爾（Blake Snell） 6局、104球、被安打2、11次三振、無失分

9月10日 西恩（Emmet Sheehan） 7局、93球、被安打3、9次三振、1失分

9月9日 葛拉斯諾（Tyler Glasnow）7局、105球 被安打0、11次三振、1失分

9月8日 克蕭（Clayton Kershaw） 5.2局、83球、被安打4、8次三振、2失分

9月7日 山本由伸 8.2局、112球、被安打1、10次三振、1失分

9月6日 大谷翔平 3.2局、70球、被安打3、5次三振、無失分

