MLB／貝茲生涯兩度0好3壞滿貫砲史上首人 透露與「CP3」有約定

道奇隊球星貝茲（Mookie Betts）最近火力復甦，今天第8局敲出滿貫砲後，與NBA球星「CP3」保羅（Chris Paul）擊掌慶祝，貝茲受訪時也透露兩人關係。

第8局貝茲在0好3壞情況下轟出滿貫砲，這是1988年以來大聯盟第22支0好3壞滿貫砲。貝茲也成為有逐球紀錄以來，史上首位兩度0好3壞敲滿貫砲的球員。

貝茲本場比賽5打數4安打，貢獻5打點。最近7場31打數13安打，包含4轟，貢獻14打點，OPS值高達1.387。貝茲受訪時直呼，「這是太好了，我們不可能要求再更好了，現在我們的狀態任何球隊都求之不得，我們只需一路前進就行了。」

貝茲和保羅擊掌慶祝滿貫砲也成為話題，賽後他透露彼此早就是朋友，「我知道他今天會來看球，也約好碰面。比賽前他要我打全壘打，我真的做到了，所以我跑去找他。」

現年40歲的保羅被球迷封為「控衛之神」，2011至17年曾效力洛杉磯快艇隊，今年休賽季他宣布重返快艇，即將迎來生涯第21個賽季。