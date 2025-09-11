快訊

用水多日發現異味…北市文山區水塔內驚見男屍 疑非大樓住戶

從iPhone 17定價看蘋果策略 彭博：庫克要讓消費者習慣「這價位」

MLB／將首次交手老東家大都會 狄葛隆：會拿出季後賽強度

聯合新聞網／ 綜合報導
遊騎兵「地表最強投」狄葛隆（Jacob deGrom）將在週六對上老東家大都會時擔任先發。 美聯社
遊騎兵「地表最強投」狄葛隆（Jacob deGrom）將在週六對上老東家大都會時擔任先發。 美聯社

遊騎兵「地表最強投」狄葛隆Jacob deGrom）近幾季受大小傷勢困擾，直到今年才恢復健康穩定出賽，並且將在本周六對上老東家大都會時擔任先發。對於能夠再次登上花旗球場（Citi Field）投手丘，這位老將感到非常興奮，但也直言會用季後賽專注度面對這場比賽。

37歲的狄葛隆在2010年以第9輪被大都會選中，並在2014年迎來大聯盟初登板。作為菜鳥他展現王牌身手，最終榮獲國聯新人王。2018、19兩年他更是成為聯盟最讓打者害怕的魔王存在，靠著完全的統治力連續斬獲2座國聯塞揚獎。

不過2019與20兩年也成為狄葛隆的分水嶺，2020賽季後他開始接連遭遇傷病，連續5年先發場次都沒有再超過15場，單季局數也沒有超過100，最終導致他與大都會分手前往遊騎兵，直到今年才終於傷癒回歸。不過他在前東家的9年留下可圈可點的成績，出賽209場都是先發，戰績82勝57敗，防禦率更是恐怖的2.52。

本季狄葛隆滿血回歸，宰制力依然相當不錯，目前先發出賽27場，主投155.2局能飆出169K，無論是出賽還是局數都是近6年新高。可以帶著健康的狀態回到花旗球場投球，這位老將感到非常興奮，「那是我開啟生涯的地方，在我心中有特別的位置，這一定會很有趣，我非常期待。」

雖然回到老東家，但狄葛隆並不打算輕鬆面對，他點出作為今年外卡有力競爭者，遊騎兵的每場比賽都至關重要，「身處外卡競爭席次的大都會跟我們一樣，都會帶著必勝的決心，到時後的氣氛應該會有如季後賽一般」。

狄葛隆 大都會 遊騎兵 Jacob deGrom

相關新聞

MLB／貝茲滿貫砲助道奇橫掃洛磯 與教士勝差拉開至3場

道奇隊今天推出2屆塞揚史奈爾（Blake Snell）先發，他主投6局狂飆11K無失分，幫助道奇終場以9：0完封洛磯隊，系列賽4戰橫掃。道奇仍是國聯西區龍頭，領先第2的教士隊3場勝差。 道奇第2

MLB／洋基牛棚連2天核爆 野手登板成唯一0失分、球速隊史最慢

洋基隊連2天牛棚被老虎隊打爆，今天還換上外野手史萊特（Austin Slater）登板投球，結果他成為今天唯一沒失分的「洋基投手」，終場洋基以1：11輸球。 洋基先發投手洛登（Carlos Ro

MLB／洋基創下2項不名譽紀錄 布恩：對牛棚能力和球質有信心

今年交易大限前洋基隊積極補強牛棚，不只未收到成效，還越補越大洞，面對老虎隊系列賽前2場，創下隊史首次連2場牛棚失分達9分以上。也是隊史第3次連2場輸超過10分，前兩次分別是1908年與1988年。

MLB／史肯斯單季200K海盜隊史第8人 金鶯近5場4度再見安打

在匹茲堡海盜隊144年的歷史中，只有7位球員曾在單季達成200次三振，今天又多了一位。新世代強投史肯斯（Paul Ske...

MLB／將首次交手老東家大都會 狄葛隆：會拿出季後賽強度

遊騎兵「地表最強投」狄葛隆（Jacob deGrom）近幾季受大小傷勢困擾，直到今年才恢復健康穩定出賽，並且將在本周六對上老東家大都會時擔任先發。對於能夠再次登上花旗球場（Citi Field）投手丘

MLB／太神了！近5戰4度出現再見安 金鶯創11年未見超狂紀錄

金鶯今天對上海盜，展開系列賽第2戰，兩隊纏鬥至延長賽第10局，靠著畢佛斯（Dylan Beavers）的再見安打殺死比賽，最終以2：1拿下勝利，這也是球隊近5戰第4度敲出再見安打，創下驚人紀錄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。