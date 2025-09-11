MLB／將首次交手老東家大都會 狄葛隆：會拿出季後賽強度

遊騎兵「地表最強投」狄葛隆（Jacob deGrom）近幾季受大小傷勢困擾，直到今年才恢復健康穩定出賽，並且將在本周六對上老東家大都會時擔任先發。對於能夠再次登上花旗球場（Citi Field）投手丘，這位老將感到非常興奮，但也直言會用季後賽專注度面對這場比賽。

37歲的狄葛隆在2010年以第9輪被大都會選中，並在2014年迎來大聯盟初登板。作為菜鳥他展現王牌身手，最終榮獲國聯新人王。2018、19兩年他更是成為聯盟最讓打者害怕的魔王存在，靠著完全的統治力連續斬獲2座國聯塞揚獎。

不過2019與20兩年也成為狄葛隆的分水嶺，2020賽季後他開始接連遭遇傷病，連續5年先發場次都沒有再超過15場，單季局數也沒有超過100，最終導致他與大都會分手前往遊騎兵，直到今年才終於傷癒回歸。不過他在前東家的9年留下可圈可點的成績，出賽209場都是先發，戰績82勝57敗，防禦率更是恐怖的2.52。

本季狄葛隆滿血回歸，宰制力依然相當不錯，目前先發出賽27場，主投155.2局能飆出169K，無論是出賽還是局數都是近6年新高。可以帶著健康的狀態回到花旗球場投球，這位老將感到非常興奮，「那是我開啟生涯的地方，在我心中有特別的位置，這一定會很有趣，我非常期待。」

雖然回到老東家，但狄葛隆並不打算輕鬆面對，他點出作為今年外卡有力競爭者，遊騎兵的每場比賽都至關重要，「身處外卡競爭席次的大都會跟我們一樣，都會帶著必勝的決心，到時後的氣氛應該會有如季後賽一般」。