MLB／洋基創下2項不名譽紀錄 布恩：對牛棚能力和球質有信心

今年交易大限前洋基隊積極補強牛棚，不只未收到成效，還越補越大洞，面對老虎隊系列賽前2場，創下隊史首次連2場牛棚失分達9分以上。也是隊史第3次連2場輸超過10分，前兩次分別是1908年與1988年。

洋基後援投手克魯茲（Fernando Cruz）上周末還自信表示，「我不認為有球隊牛棚比我們好。把這些名字放在一起，根本是不可能的事。」結果克魯茲昨天一個出局數都沒抓到，就狂失5分退場。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）今天賽後仍對牛棚信心喊話，「我對他們的能力和球質很有信心，但必須把一切整合起來，目前我們還沒持續穩定做到。我們能辦到嗎？這就是接下來要找的答案，也是如果要衝擊更大成就時，必須完成的事。」

柏德（Jake Bird）、貝德納（David Bednar）和杜瓦（Camilo Doval）是洋基交易大限前補強的牛棚，柏德被打爆後，至今仍在小聯盟調整，貝德納表現可圈可點，杜瓦出賽13.2局，防禦率6.59。

布恩直言杜瓦表現兩極，「滑球確實能造成揮空，直球與伸卡球威力也在，但控球狀態不佳，讓他這幾場比賽失分。」

洋基今天唯一未失分的投手是外野手史萊特（Austin Slater），捕手威爾斯（Austin Wells）建議他用拋的，搭配稍快的50英里球路。史萊特最終以36.4英里（約61.8公里）創下洋基隊史最慢紀錄，總計主投0.2局，只被敲1支安打，沒有丟分。