快訊

用水多日發現異味…北市文山區水塔內驚見男屍 疑非大樓住戶

從iPhone 17定價看蘋果策略 彭博：庫克要讓消費者習慣「這價位」

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／洋基創下2項不名譽紀錄 布恩：對牛棚能力和球質有信心

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基總教練布恩（Aaron Boone）將牛棚投手威佛（Luke Weaver）換下場。 美聯社
洋基總教練布恩（Aaron Boone）將牛棚投手威佛（Luke Weaver）換下場。 美聯社

今年交易大限前洋基隊積極補強牛棚，不只未收到成效，還越補越大洞，面對老虎隊系列賽前2場，創下隊史首次連2場牛棚失分達9分以上。也是隊史第3次連2場輸超過10分，前兩次分別是1908年與1988年。

洋基後援投手克魯茲（Fernando Cruz）上周末還自信表示，「我不認為有球隊牛棚比我們好。把這些名字放在一起，根本是不可能的事。」結果克魯茲昨天一個出局數都沒抓到，就狂失5分退場。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）今天賽後仍對牛棚信心喊話，「我對他們的能力和球質很有信心，但必須把一切整合起來，目前我們還沒持續穩定做到。我們能辦到嗎？這就是接下來要找的答案，也是如果要衝擊更大成就時，必須完成的事。」

柏德（Jake Bird）、貝德納（David Bednar）和杜瓦（Camilo Doval）是洋基交易大限前補強的牛棚，柏德被打爆後，至今仍在小聯盟調整，貝德納表現可圈可點，杜瓦出賽13.2局，防禦率6.59。

布恩直言杜瓦表現兩極，「滑球確實能造成揮空，直球與伸卡球威力也在，但控球狀態不佳，讓他這幾場比賽失分。」

洋基今天唯一未失分的投手是外野手史萊特（Austin Slater），捕手威爾斯（Austin Wells）建議他用拋的，搭配稍快的50英里球路。史萊特最終以36.4英里（約61.8公里）創下洋基隊史最慢紀錄，總計主投0.2局，只被敲1支安打，沒有丟分。

洋基

相關新聞

MLB／貝茲滿貫砲助道奇橫掃洛磯 與教士勝差拉開至3場

道奇隊今天推出2屆塞揚史奈爾（Blake Snell）先發，他主投6局狂飆11K無失分，幫助道奇終場以9：0完封洛磯隊，系列賽4戰橫掃。道奇仍是國聯西區龍頭，領先第2的教士隊3場勝差。 道奇第2

MLB／洋基牛棚連2天核爆 野手登板成唯一0失分、球速隊史最慢

洋基隊連2天牛棚被老虎隊打爆，今天還換上外野手史萊特（Austin Slater）登板投球，結果他成為今天唯一沒失分的「洋基投手」，終場洋基以1：11輸球。 洋基先發投手洛登（Carlos Ro

MLB／洋基創下2項不名譽紀錄 布恩：對牛棚能力和球質有信心

今年交易大限前洋基隊積極補強牛棚，不只未收到成效，還越補越大洞，面對老虎隊系列賽前2場，創下隊史首次連2場牛棚失分達9分以上。也是隊史第3次連2場輸超過10分，前兩次分別是1908年與1988年。

MLB／史肯斯單季200K海盜隊史第8人 金鶯近5場4度再見安打

在匹茲堡海盜隊144年的歷史中，只有7位球員曾在單季達成200次三振，今天又多了一位。新世代強投史肯斯（Paul Ske...

MLB／將首次交手老東家大都會 狄葛隆：會拿出季後賽強度

遊騎兵「地表最強投」狄葛隆（Jacob deGrom）近幾季受大小傷勢困擾，直到今年才恢復健康穩定出賽，並且將在本周六對上老東家大都會時擔任先發。對於能夠再次登上花旗球場（Citi Field）投手丘

MLB／太神了！近5戰4度出現再見安 金鶯創11年未見超狂紀錄

金鶯今天對上海盜，展開系列賽第2戰，兩隊纏鬥至延長賽第10局，靠著畢佛斯（Dylan Beavers）的再見安打殺死比賽，最終以2：1拿下勝利，這也是球隊近5戰第4度敲出再見安打，創下驚人紀錄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。