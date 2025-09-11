聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／太神了！近5戰4度出現再見安 金鶯創11年未見超狂紀錄
金鶯今天對上海盜，展開系列賽第2戰，兩隊纏鬥至延長賽第10局，靠著畢佛斯（Dylan Beavers）的再見安打殺死比賽，最終以2：1拿下勝利，這也是球隊近5戰第4度敲出再見安打，創下驚人紀錄。
金鶯近期備受勝利女神眷顧，對上道奇3戰2勝全都是以再見安打拿下比賽，這一輪交手海盜，上一場比賽也是用再見安打坐收。本戰對手誓言扳回一城，派出準塞揚王牌史肯斯（Paul Skenes）擔綱先發，也成功讓金鶯陷入苦戰，前5局僅兩人上壘，壓制力驚人。不過海盜的打擊也無法突破金鶯先發威爾斯（Tyler Wells），僅靠著霍爾維茲（Spencer Horwitz）的陽春砲拿下1分。
8局下金鶯終於有分數進帳，哈勒戴（Jackson Holliday）用價值連城的安打將隊友送回本壘，搶下追平的關鍵1分，將比賽拖進延長賽。10局下面對海盜的尼古拉斯（Kyle Nicolas），金鶯打擊突然甦醒，先後靠著保送與安打進佔滿壘，最終畢佛斯在滿球數情況下終於選中四縫線速球，一棒敲向右外野，幫助球隊以2：1終結比賽，也讓史肯斯無失分好投問天。
比賽結束後，金鶯成為2014年來聯盟第一支5戰繳出4次再見安打的球隊，上次則是國民的6戰5度再見安打。這也是隊史第3度出現如此紀錄，前兩次分別在1945、1954達成，當時的金鶯還叫做棕人。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言