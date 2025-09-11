快訊

用水多日發現異味…北市文山區水塔內驚見男屍 疑非大樓住戶

從iPhone 17定價看蘋果策略 彭博：庫克要讓消費者習慣「這價位」

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／太神了！近5戰4度出現再見安 金鶯創11年未見超狂紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
金鶯今天對上海盜，靠著畢佛斯（Dylan Beavers）的再見安打殺死比賽，最終以2：1拿下勝利，這也是球隊近5戰第4度敲出再見安打，創下驚人紀錄。 美聯社
金鶯今天對上海盜，靠著畢佛斯（Dylan Beavers）的再見安打殺死比賽，最終以2：1拿下勝利，這也是球隊近5戰第4度敲出再見安打，創下驚人紀錄。 美聯社

金鶯今天對上海盜，展開系列賽第2戰，兩隊纏鬥至延長賽第10局，靠著畢佛斯（Dylan Beavers）的再見安打殺死比賽，最終以2：1拿下勝利，這也是球隊近5戰第4度敲出再見安打，創下驚人紀錄。

金鶯近期備受勝利女神眷顧，對上道奇3戰2勝全都是以再見安打拿下比賽，這一輪交手海盜，上一場比賽也是用再見安打坐收。本戰對手誓言扳回一城，派出準塞揚王牌史肯斯（Paul Skenes）擔綱先發，也成功讓金鶯陷入苦戰，前5局僅兩人上壘，壓制力驚人。不過海盜的打擊也無法突破金鶯先發威爾斯（Tyler Wells），僅靠著霍爾維茲（Spencer Horwitz）的陽春砲拿下1分。

8局下金鶯終於有分數進帳，哈勒戴（Jackson Holliday）用價值連城的安打將隊友送回本壘，搶下追平的關鍵1分，將比賽拖進延長賽。10局下面對海盜的尼古拉斯（Kyle Nicolas），金鶯打擊突然甦醒，先後靠著保送與安打進佔滿壘，最終畢佛斯在滿球數情況下終於選中四縫線速球，一棒敲向右外野，幫助球隊以2：1終結比賽，也讓史肯斯無失分好投問天。

比賽結束後，金鶯成為2014年來聯盟第一支5戰繳出4次再見安打的球隊，上次則是國民的6戰5度再見安打。這也是隊史第3度出現如此紀錄，前兩次分別在1945、1954達成，當時的金鶯還叫做棕人。

成功 霍爾 上海 威爾 女神

相關新聞

MLB／貝茲滿貫砲助道奇橫掃洛磯 與教士勝差拉開至3場

道奇隊今天推出2屆塞揚史奈爾（Blake Snell）先發，他主投6局狂飆11K無失分，幫助道奇終場以9：0完封洛磯隊，系列賽4戰橫掃。道奇仍是國聯西區龍頭，領先第2的教士隊3場勝差。 道奇第2

MLB／洋基牛棚連2天核爆 野手登板成唯一0失分、球速隊史最慢

洋基隊連2天牛棚被老虎隊打爆，今天還換上外野手史萊特（Austin Slater）登板投球，結果他成為今天唯一沒失分的「洋基投手」，終場洋基以1：11輸球。 洋基先發投手洛登（Carlos Ro

MLB／洋基創下2項不名譽紀錄 布恩：對牛棚能力和球質有信心

今年交易大限前洋基隊積極補強牛棚，不只未收到成效，還越補越大洞，面對老虎隊系列賽前2場，創下隊史首次連2場牛棚失分達9分以上。也是隊史第3次連2場輸超過10分，前兩次分別是1908年與1988年。

MLB／史肯斯單季200K海盜隊史第8人 金鶯近5場4度再見安打

在匹茲堡海盜隊144年的歷史中，只有7位球員曾在單季達成200次三振，今天又多了一位。新世代強投史肯斯（Paul Ske...

MLB／將首次交手老東家大都會 狄葛隆：會拿出季後賽強度

遊騎兵「地表最強投」狄葛隆（Jacob deGrom）近幾季受大小傷勢困擾，直到今年才恢復健康穩定出賽，並且將在本周六對上老東家大都會時擔任先發。對於能夠再次登上花旗球場（Citi Field）投手丘

MLB／太神了！近5戰4度出現再見安 金鶯創11年未見超狂紀錄

金鶯今天對上海盜，展開系列賽第2戰，兩隊纏鬥至延長賽第10局，靠著畢佛斯（Dylan Beavers）的再見安打殺死比賽，最終以2：1拿下勝利，這也是球隊近5戰第4度敲出再見安打，創下驚人紀錄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。