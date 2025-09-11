MLB／太神了！近5戰4度出現再見安 金鶯創11年未見超狂紀錄

金鶯今天對上海盜，展開系列賽第2戰，兩隊纏鬥至延長賽第10局，靠著畢佛斯（Dylan Beavers）的再見安打殺死比賽，最終以2：1拿下勝利，這也是球隊近5戰第4度敲出再見安打，創下驚人紀錄。

金鶯近期備受勝利女神眷顧，對上道奇3戰2勝全都是以再見安打拿下比賽，這一輪交手海盜，上一場比賽也是用再見安打坐收。本戰對手誓言扳回一城，派出準塞揚王牌史肯斯（Paul Skenes）擔綱先發，也成功讓金鶯陷入苦戰，前5局僅兩人上壘，壓制力驚人。不過海盜的打擊也無法突破金鶯先發威爾斯（Tyler Wells），僅靠著霍爾維茲（Spencer Horwitz）的陽春砲拿下1分。

8局下金鶯終於有分數進帳，哈勒戴（Jackson Holliday）用價值連城的安打將隊友送回本壘，搶下追平的關鍵1分，將比賽拖進延長賽。10局下面對海盜的尼古拉斯（Kyle Nicolas），金鶯打擊突然甦醒，先後靠著保送與安打進佔滿壘，最終畢佛斯在滿球數情況下終於選中四縫線速球，一棒敲向右外野，幫助球隊以2：1終結比賽，也讓史肯斯無失分好投問天。

The Orioles are the first team to have a walk-off win in four of five games since the Nationals, who did it five times in six games from 8/16/14-8/21/14



The Orioles/Browns franchise had done this twice before:



6/23/1954 - 6/27/1954

7/02/1945 - 7/05/1945



h/t @EliasSports https://t.co/d459MjiPIV — Sarah Langs (@SlangsOnSports) 2025年9月11日

比賽結束後，金鶯成為2014年來聯盟第一支5戰繳出4次再見安打的球隊，上次則是國民的6戰5度再見安打。這也是隊史第3度出現如此紀錄，前兩次分別在1945、1954達成，當時的金鶯還叫做棕人。