快訊

整理包／立百病毒不排除列法定傳染病！致死率最高75% 症狀、傳染途徑一文看懂

台股上漲23點收25,215點 台積電收1,240元上漲15元創歷史新高

查理柯克槍擊案：槍手未落網，美國政治暴力的無解輪迴？

MLB／助小熊打破山羊魔咒 前明星一壘手瑞佐宣布退休

聯合新聞網／ 綜合報導
曾幫助小熊打破「山羊魔咒」，取得世界冠軍的36歲前明星一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）昨日正式宣布退休。 美聯社
曾幫助小熊打破「山羊魔咒」，取得世界冠軍的36歲前明星一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）昨日正式宣布退休。 美聯社

曾幫助小熊打破「山羊魔咒」，取得世界冠軍的36歲前明星一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）昨日正式宣布退休，將在美國時間週六於瑞格利球場（Wrigley Field）舉辦退役儀式，告別大聯盟，並在未來擔任小熊球團大使。

瑞佐上賽季與洋基共同挺進世界大賽，但最終輸給道奇，他的表現也不在狀況，上季OPS0.637是生涯最低，本季沒有和任何球隊簽約，最終在今天宣布退休。

相比洋基時期黯淡的結局，瑞佐在小熊的10年可以說是發光發亮，2011年他在教士登上大聯盟，不過僅一季就被交易至小熊，並開啟了最輝煌的時代。「小熊人」時期瑞佐三度入選明星賽、四度獲得金手套獎、兩次在國聯MVP評選中名列第四、四季敲出至少30轟，並以累積242支全壘打在隊史排名第6，可謂榮譽傍身。除此之外，他的打擊姿勢也讓自己成為「萬磁王」，被砸中165次的觸身球創下隊史紀錄。

除了大量的獎項外，讓球迷最為津津樂道的就是2016年賽季，當時的瑞佐處於巔峰，整體攻擊指數是生涯最高的.928，並且敲出32轟109分打點，打擊率則是生涯次高的2成92。而小熊在該年闖進世界大賽，對上印地安人先是陷入1比3的絕對劣勢，再連扳3局，最後於搶7大戰的延長第10局中成功封王，不僅破解了「山羊魔咒」，奪得睽違108年的世界冠軍，比賽精采程度更是在體育史上留名。

當時的最後一幕也永遠留在小熊球迷心中，10局下半球隊8比7領先印地安人1分，最後一個出局數隊友先是奮力接下滾地球，隨後傳給一壘的瑞佐，他在接到後高舉雙手並將球放入口袋，也宣告小熊正式破除魔咒成為世界冠軍。

今年瑞佐正式決定結束14年的大聯盟生涯，這位芝加哥體育史上最偉大的球員之一也將回到夢開始的地方，與小熊球迷們共同慶祝退休，並在未來以球團代言人的身分持續耕耘。

MLB 小熊 世界冠軍 Anthony Rizzo

相關新聞

MLB／貝茲滿貫砲助道奇橫掃洛磯 與教士勝差拉開至3場

道奇隊今天推出2屆塞揚史奈爾（Blake Snell）先發，他主投6局狂飆11K無失分，幫助道奇終場以9：0完封洛磯隊，系列賽4戰橫掃。道奇仍是國聯西區龍頭，領先第2的教士隊3場勝差。 道奇第2

MLB／洋基牛棚連2天核爆 野手登板成唯一0失分、球速隊史最慢

洋基隊連2天牛棚被老虎隊打爆，今天還換上外野手史萊特（Austin Slater）登板投球，結果他成為今天唯一沒失分的「洋基投手」，終場洋基以1：11輸球。 洋基先發投手洛登（Carlos Ro

MLB／大谷翔平下次先發改對費城人！鄧愷威對手可能變克蕭

大谷翔平原本預計本周末客場對巨人隊登板，但道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天受訪時透露，投手大谷下一次登板改為，下周主場與費城人隊3連戰的其中一場。 大谷翔平9月4日原本預計投海

MLB／史肯斯單季200K海盜隊史第8人 金鶯近5場4度再見安打

在匹茲堡海盜隊144年的歷史中，只有7位球員曾在單季達成200次三振，今天又多了一位。新世代強投史肯斯（Paul Ske...

MLB／太神了！近5戰4度出現再見安 金鶯創11年未見超狂紀錄

金鶯今天對上海盜，展開系列賽第2戰，兩隊纏鬥至延長賽第10局，靠著畢佛斯（Dylan Beavers）的再見安打殺死比賽，最終以2：1拿下勝利，這也是球隊近5戰第4度敲出再見安打，創下驚人紀錄。

MLB／台灣日活動吸引台僑進場 紐約洋基球場飄台味

大批台灣球迷今天身穿印有台灣與國旗的球衣、球帽，出現在美國職棒大聯盟紐約洋基隊球場，這場首次以提高能見度，拉近台灣與洋基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。