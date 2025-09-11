MLB／助小熊打破山羊魔咒 前明星一壘手瑞佐宣布退休

曾幫助小熊打破「山羊魔咒」，取得世界冠軍的36歲前明星一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）昨日正式宣布退休，將在美國時間週六於瑞格利球場（Wrigley Field）舉辦退役儀式，告別大聯盟，並在未來擔任小熊球團大使。

瑞佐上賽季與洋基共同挺進世界大賽，但最終輸給道奇，他的表現也不在狀況，上季OPS0.637是生涯最低，本季沒有和任何球隊簽約，最終在今天宣布退休。

相比洋基時期黯淡的結局，瑞佐在小熊的10年可以說是發光發亮，2011年他在教士登上大聯盟，不過僅一季就被交易至小熊，並開啟了最輝煌的時代。「小熊人」時期瑞佐三度入選明星賽、四度獲得金手套獎、兩次在國聯MVP評選中名列第四、四季敲出至少30轟，並以累積242支全壘打在隊史排名第6，可謂榮譽傍身。除此之外，他的打擊姿勢也讓自己成為「萬磁王」，被砸中165次的觸身球創下隊史紀錄。

除了大量的獎項外，讓球迷最為津津樂道的就是2016年賽季，當時的瑞佐處於巔峰，整體攻擊指數是生涯最高的.928，並且敲出32轟109分打點，打擊率則是生涯次高的2成92。而小熊在該年闖進世界大賽，對上印地安人先是陷入1比3的絕對劣勢，再連扳3局，最後於搶7大戰的延長第10局中成功封王，不僅破解了「山羊魔咒」，奪得睽違108年的世界冠軍，比賽精采程度更是在體育史上留名。

當時的最後一幕也永遠留在小熊球迷心中，10局下半球隊8比7領先印地安人1分，最後一個出局數隊友先是奮力接下滾地球，隨後傳給一壘的瑞佐，他在接到後高舉雙手並將球放入口袋，也宣告小熊正式破除魔咒成為世界冠軍。

A 108-year drought ended in Anthony Rizzo's glove. 🤍💙 pic.twitter.com/2CYYLwVqUC — MLB (@MLB) 2025年9月10日

今年瑞佐正式決定結束14年的大聯盟生涯，這位芝加哥體育史上最偉大的球員之一也將回到夢開始的地方，與小熊球迷們共同慶祝退休，並在未來以球團代言人的身分持續耕耘。