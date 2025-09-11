MLB／貝茲滿貫砲助道奇橫掃洛磯 與教士勝差拉開至3場

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平(左)、貝茲(右)。 路透
大谷翔平(左)、貝茲(右)。 路透

道奇隊今天推出2屆塞揚史奈爾（Blake Snell）先發，他主投6局狂飆11K無失分，幫助道奇終場以9：0完封洛磯隊，系列賽4戰橫掃。道奇仍是國聯西區龍頭，領先第2的教士隊3場勝差。

道奇第2局展開猛攻，艾德曼（Tommy Edman）先靠失誤上壘，羅哈斯（Miguel Rojas）擊出安打後，帕赫斯（Andy Pages）敲出帶有1分打點的長打，E.赫南德茲（Enrique Hernandez）在擊出高飛犧牲打，送回第2分。

大谷翔平把握一出局三壘有人機會，擊出穿越一二壘之間的滾地安打，攻下第3分。接下來貝茲（Mookie Betts）的長打再把大谷送回本壘，形成4：0領先。

第6局大谷翔平被保送形成滿壘，貝茲沒有把握機會形成第3個出局數。第8局大谷靠捕手妨礙打擊上壘，貝茲又獲得滿壘打擊機會，這次他一棒將球掃出中外野大牆，形成滿貫砲。

接下來「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）背靠背開轟，道奇終場就以9：0擊退洛磯。加上今天教士隊以1：2不敵紅人隊，雙方勝差擴大為3場。

貝茲全場5打數4安打，包含1發滿貫砲，貢獻5分打點。大谷翔平3打數1安打，選到1保送，有1打點。

道奇 貝茲 教士 洛磯 大谷翔平 赫南德茲

