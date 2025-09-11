MLB／台灣日活動吸引台僑進場 紐約洋基球場飄台味

大批台灣球迷今天身穿印有台灣與國旗的球衣、球帽，出現在美國職棒大聯盟紐約洋基隊球場，這場首次以提高能見度，拉近台灣與洋基球迷距離的「台灣日」活動，吸引不少當地球迷關注。

紐約洋基9日在主場與底特律老虎之戰，吸引約3萬6000多名球迷到場，特別的是這場賽事也是洋基首度的台灣日活動，不少台灣球迷與台僑提早排隊進場，台灣熊讚也在場邊助陣。

球迷身著印有台灣英文字樣與國旗的洋基制式球衣，帶著印有國旗的洋基球帽，場內場外都相當吸睛，不少當地球迷紛紛詢問。

活動由帕菲克國際運動行銷與北美洲台灣商會聯合總會攜手推動，希望在數萬人到場與電視、線上百萬人觀賽的美國大型棒球賽事，提高台灣能見度，凝聚球迷與僑胞向心力。

北美洲台灣商會聯合總會長白越珠說：「我們一直在提升台灣的能見度，現在在球場上、在運動上，這也是很大的進步。」

她強調，「希望今年維持很好的關係，明年可以繼續辦台灣日，因為洋基是第一。」

美國職棒大聯盟球隊在賽事期間，經常安排代表族裔與表彰社群的活動，近期台灣日在多個球場出現掀起話題，指標性的紐約洋基在退役投手王建民後，再次飄台灣味。