MLB／台灣日活動吸引台僑進場 紐約洋基球場飄台味
大批台灣球迷今天身穿印有台灣與國旗的球衣、球帽，出現在美國職棒大聯盟紐約洋基隊球場，這場首次以提高能見度，拉近台灣與洋基球迷距離的「台灣日」活動，吸引不少當地球迷關注。
紐約洋基9日在主場與底特律老虎之戰，吸引約3萬6000多名球迷到場，特別的是這場賽事也是洋基首度的台灣日活動，不少台灣球迷與台僑提早排隊進場，台灣熊讚也在場邊助陣。
球迷身著印有台灣英文字樣與國旗的洋基制式球衣，帶著印有國旗的洋基球帽，場內場外都相當吸睛，不少當地球迷紛紛詢問。
活動由帕菲克國際運動行銷與北美洲台灣商會聯合總會攜手推動，希望在數萬人到場與電視、線上百萬人觀賽的美國大型棒球賽事，提高台灣能見度，凝聚球迷與僑胞向心力。
北美洲台灣商會聯合總會長白越珠說：「我們一直在提升台灣的能見度，現在在球場上、在運動上，這也是很大的進步。」
她強調，「希望今年維持很好的關係，明年可以繼續辦台灣日，因為洋基是第一。」
美國職棒大聯盟球隊在賽事期間，經常安排代表族裔與表彰社群的活動，近期台灣日在多個球場出現掀起話題，指標性的紐約洋基在退役投手王建民後，再次飄台灣味。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言