快訊

Lulu和陳漢典宣布結婚！吳宗憲200萬紅包準備好 曝兩人婚宴時間

小心白買！台女赴日掃「超夯電器」機場全被丟 官方明文禁帶登機、託運

買新機怕摔到！犀牛盾推全新iPhone 17系列手機殼 意外手滑也安心

MLB／道奇金手套工具人艾德曼回歸 總仔盛讚：球隊更完整了

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇艾德曼（Tommy Edman）今天傷癒歸隊。 美聯社
道奇艾德曼（Tommy Edman）今天傷癒歸隊。 美聯社

道奇韓籍好手艾德曼（Tommy Edman）在第二度扭傷腳踝後，今天終於傷癒歸隊，並立即擔任中外野手打第五棒。球隊總仔羅伯茲（Dave Roberts）在訪談中也提到子弟兵對陣容有極大幫助，「球隊的打線和陣容看起來更完整了」。

艾德曼休賽季以5年7400萬美元（約台幣22.4億）續留道奇成功，不過今年因兩度腳踝扭傷僅出賽86場，自6月以來這位金手套工具人只在中外野先發過2場，其他時間則是在二三壘防區進行守備。打擊方面，艾德曼仍有穩定輸出，敲出12轟44分打點，打擊率是不錯的2成28。

「艾德曼回歸對球隊是一大助力，他能守中外野、二壘，又能左右開弓打者，多樣性的功能球隊看起來更完整了。」羅伯茲表示，雖然子弟兵回歸值得期待，但仍會進行傷勢恢復的觀察，「艾德曼會先在外野出賽，但他能全速奔跑的話，就可以適任中外野。」

不過羅伯茲也提到，雖然艾德曼左右開弓打者沒問題，但仍比較擅長面對左投手，因此對上右投會派出康佛托（Michael Conforto）。這位前明星球員今年以1年1700萬美元（約台幣5億）加盟道奇，不過本季狀況不佳，出賽126場繳出10轟29分打點，打擊率僅1成92。

Edman 道奇 羅伯茲 艾德曼

相關新聞

MLB／貝茲滿貫砲助道奇橫掃洛磯 與教士勝差拉開至3場

道奇隊今天推出2屆塞揚史奈爾（Blake Snell）先發，他主投6局狂飆11K無失分，幫助道奇終場以9：0完封洛磯隊，系列賽4戰橫掃。道奇仍是國聯西區龍頭，領先第2的教士隊3場勝差。 道奇第2

MLB／洋基牛棚連2天核爆 野手登板成唯一0失分、球速隊史最慢

洋基隊連2天牛棚被老虎隊打爆，今天還換上外野手史萊特（Austin Slater）登板投球，結果他成為今天唯一沒失分的「洋基投手」，終場洋基以1：11輸球。 洋基先發投手洛登（Carlos Ro

MLB／大谷翔平下次先發改對費城人！鄧愷威對手可能變克蕭

大谷翔平原本預計本周末客場對巨人隊登板，但道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天受訪時透露，投手大谷下一次登板改為，下周主場與費城人隊3連戰的其中一場。 大谷翔平9月4日原本預計投海

MLB／史肯斯單季200K海盜隊史第8人 金鶯近5場4度再見安打

在匹茲堡海盜隊144年的歷史中，只有7位球員曾在單季達成200次三振，今天又多了一位。新世代強投史肯斯（Paul Ske...

MLB／道奇金手套工具人艾德曼回歸 總仔盛讚：球隊更完整了

道奇韓籍好手艾德曼（Tommy Edman）在第二度扭傷腳踝後，今天終於傷癒歸隊，並立即擔任中外野手打第五棒。球隊總仔羅伯茲（Dave Roberts）在訪談中也提到子弟兵對陣容有極大幫助，「球隊的打

MLB／「火球男」查普曼神紀錄中斷 運動家大物新人30轟史上第7快

紅襪隊古巴火球男查普曼（Aroldis Chapman）今天不只連50打席沒被敲安打破功，還被運動家隊巴特勒（Lawrence Butler）擊出再見安打，紅襪終場以4：5輸球。 9局上紅襪韓裔

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。