MLB／道奇金手套工具人艾德曼回歸 總仔盛讚：球隊更完整了

道奇韓籍好手艾德曼（Tommy Edman）在第二度扭傷腳踝後，今天終於傷癒歸隊，並立即擔任中外野手打第五棒。球隊總仔羅伯茲（Dave Roberts）在訪談中也提到子弟兵對陣容有極大幫助，「球隊的打線和陣容看起來更完整了」。

艾德曼休賽季以5年7400萬美元（約台幣22.4億）續留道奇成功，不過今年因兩度腳踝扭傷僅出賽86場，自6月以來這位金手套工具人只在中外野先發過2場，其他時間則是在二三壘防區進行守備。打擊方面，艾德曼仍有穩定輸出，敲出12轟44分打點，打擊率是不錯的2成28。

「艾德曼回歸對球隊是一大助力，他能守中外野、二壘，又能左右開弓打者，多樣性的功能球隊看起來更完整了。」羅伯茲表示，雖然子弟兵回歸值得期待，但仍會進行傷勢恢復的觀察，「艾德曼會先在外野出賽，但他能全速奔跑的話，就可以適任中外野。」

不過羅伯茲也提到，雖然艾德曼左右開弓打者沒問題，但仍比較擅長面對左投手，因此對上右投會派出康佛托（Michael Conforto）。這位前明星球員今年以1年1700萬美元（約台幣5億）加盟道奇，不過本季狀況不佳，出賽126場繳出10轟29分打點，打擊率僅1成92。