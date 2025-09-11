MLB／「火球男」查普曼神紀錄中斷 運動家大物新人30轟史上第7快

紅襪隊古巴火球男查普曼（Aroldis Chapman）今天不只連50打席沒被敲安打破功，還被運動家隊巴特勒（Lawrence Butler）擊出再見安打，紅襪終場以4：5輸球。

9局上紅襪韓裔外野手瑞夫史奈德（Rob Refsnyder）擊出追平比數安打。9局下查普曼登板，首名打者蘭利斯（Shea Langeliers）敲出二壘安打，這是美國時間7月23日後，查普曼第一次被敲安打，連50打席沒被敲安的史上第3長紀錄就此中斷。

接下來蘭利斯靠飛球推進上三壘，巴特勒掃出中左外野方向安打，一棒說再見。由於藍鳥和洋基隊今天也輸球，紅襪仍落後藍鳥3場，與洋基無勝差。

Shea Langeliers ends Aroldis Chapman's hitless streak at 50 batters with a leadoff double



Chapman had not allowed a hit since July 23rd pic.twitter.com/BePOCpxJ39 — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) September 10, 2025

Lawrence Butler walks off Aroldis Chapman and the A's avoid the sweep! pic.twitter.com/mKQbhtwCBa — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) September 10, 2025

蘭利斯賽後受訪時談到中斷查普曼紀錄，「我當下並沒有想著紀錄，只知道上場打擊時，查普曼是最擅長處理這種局面的投手之一。這種時刻你只需保持穩定，做自己，不要試著做太多事，專注在當下就好。」

蘭利斯今天還擊出本季第30轟，成為史坦貝克（Terry Steinbach）後，隊史第2位單季30轟有一半場次擔任捕手的球員。

運動家新人克爾茲（Nick Kurtz）擊出生涯第30轟，史上第7快。 法新社

現年22歲的運動家大物新人克爾茲（Nick Kurtz）也擊出本季第30轟，他用102場達成生涯第30轟，大聯盟史上第7快，僅次貝林傑（Cody Bellinger）87場、阿隆索（Pete Alonso）89場、桑契斯（Gary Sánchez）90場、艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）96場、賈吉（Aaron Judge）97場、塔提斯（Fernando Tatis Jr.）100場。