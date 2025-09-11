MLB／洋基牛棚連2天核爆 野手登板成唯一0失分、球速隊史最慢

洋基隊連2天牛棚被老虎隊打爆，今天還換上外野手史萊特（Austin Slater）登板投球，結果他成為今天唯一沒失分的「洋基投手」，終場洋基以1：11輸球。

洋基先發投手洛登（Carlos Rodon）直到第5局才失守，滿壘時被前洋基「托天子」托瑞斯（Gleyber Torres）擊出安打，失掉2分。總計洛登主投6局送出6次三振、1次保送，被敲5支安打，失2分，防禦率3.11。

洋基牛棚昨天狂失10分，今天再接再厲，小萊特（Mark Leiter Jr.）、杜瓦（Camilo Doval）、希爾（Tim Hill）以及威佛（Luke Weaver）聯手失9分。外野手史萊特9局上1出局無人在壘時登板，全投「小便球」，先被敲安打，接下來讓2名打者擊出滾地球，沒有失分。

根據官網數據顯示，史萊特的球種被歸類為滑球，最快球速42.4英里，最慢球速僅36.4英里（約61.8公里），創下有Statcast統計以來，洋基隊史最慢紀錄。

洋基主戰游擊手沃爾普（Anthony Volpe）今天沒有上場，卡波雷拉（Jose Caballero）擔任先發游擊手3打數1安打。「法官」賈吉（Aaron Judge）3打數0安打，吞下1次三振。