MLB／史肯斯單季200K海盜隊史第8人 金鶯5天內4度再見安打

在匹茲堡海盜隊144年的歷史中，只有7位球員曾在單季達成200次三振，今天又多了一位。新世代強投史肯斯（Paul Skenes）先發5局投出8次三振，其中第3局的三振達成單季200K。

海盜今天在延長賽10局以1：2敗給金鶯隊，不過不妨礙史肯斯寫下壯舉，他在第3局以橫掃球對梅奧（Coby Mayo）投出的三振，就是第200K。

海盜隊史過去有莫利斯（Ed Morris）兩度達成單季200K，接著維爾（Bob Veale）也辦到過4次，後續裴瑞茲（Oliver Perez）、凱勒（Mitch Keller）、柏奈特（A.J Burnett）、利瑞安諾（Francisco Liriano）和柯爾（Gerrit Cole）也都辦到過，史肯斯是第8人。

目前史肯斯累積203次三振，位居國聯第一、大聯盟第三，在海盜隊史單季三振榜上排名第11，右投手中排名第三，僅次於凱勒在2023年的210次、柏奈特2013年的209次。

而史肯斯以64球先發5局，投出8次三振，被敲2支安打沒有失分，加上霍爾維茲（Spencer Horwitz）在4局上的全壘打，退場時球隊還以1：0領先。

只不過金鶯在8局下靠著哈勒戴（Jackson Holliday）的適時安打追平比數，海盜隊10局上靠暴投上三壘仍無法得分，而10局下金鶯就靠保送後的連續2支安打說再見。