MLB／佐佐木朗希飛洛杉磯與道奇高層開會 教頭談牛棚可能性

佐佐木朗希昨天在3A復健賽飆出100.6英里（約161.9公里）火球，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露佐佐木今天將飛回洛杉磯，與球團高層討論下一步。

朗希昨天在3A投第5場復健賽，最快球速100.6英里，前4局都沒失分，第5局突然控球不穩失3分，總計投4.2局，被敲3安打、失3分，送出8次三振，但也投出5次四死球。

羅伯茲今天賽前透露朗希今天先回洛杉磯，準備和教練及球團高層討論下一步，當被問到將繼續培養朗希當先發或轉牛棚，羅伯茲回應，「我們會考慮對他最好的選擇，以及對球隊最好的選擇。這個問題一定會被提出。該為先發準備，還是調整角色？所有可能性都會討論。」

大聯盟例行賽邁入尾聲，道奇高機率有季後賽打，羅伯茲強調：「他（朗希）必須在大聯盟展現實力。雖然還有時間，但他必須在這證明自己。我們最後會做出決定，未來幾周就會知道方向。」