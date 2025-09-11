MLB／大谷翔平下次先發改對費城人！鄧愷威對手可能變克蕭

大谷翔平原本預計本周末客場對巨人隊登板，但道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天受訪時透露，投手大谷下一次登板改為，下周主場與費城人隊3連戰的其中一場。

大谷翔平9月4日原本預計投海盜隊，但因病取消。9月6日葛拉斯諾（Tyler Glasnow）因背部緊繃無法上場，大谷臨危受命上場投球，主投3.2局無失分。

羅伯茲今天表示，這周末與巨人隊的3連戰，道奇先發輪值依序是山本由伸、克蕭（Clayton Kershaw）和葛拉斯諾，大谷則延後到下個系列賽。

若依照正常輪值，大谷原本應在13日對巨人的3連戰首場登板，羅伯茲解釋：「他之前身體狀況不佳，又臨時被安排先發，所以我們希望讓他上次登板後，多休息一點。」

根據《ESPN》先前預測，巨人隊台灣好手鄧愷威原本預計系列賽第2戰對山本由伸。如今對手可能變成3屆塞揚名投克蕭。