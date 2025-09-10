桌球／WTT澳門冠軍賽 鄭怡靜退賽、黃怡樺無緣女單16強

世界桌球職業大聯盟（WTT）澳門冠軍賽，在「台灣一姐」鄭怡靜選擇退賽情況下，另名女將黃怡樺今天在女單首輪以0比3不敵日本好手早田希娜，無緣晉級16強。

只有男、女單的WTT澳門冠軍賽會內賽昨天正式登場，目前世界排名14名的鄭怡靜，原訂今天將在首輪迎戰世界排名第2的中國好手王曼昱，沒想到她在賽前因傷決定退賽，並透過聲明表示，感謝所有人一直以來的支持與鼓勵，同時強調會好好養傷，早日重返WTT巡迴賽場。

在鄭怡靜選擇退賽情況下，台灣女將僅剩年滿41歲、世界排名50名的黃怡樺仍在場上奮戰，今天在首輪挑戰日本好手早田希娜，雙方曾在今年3月的WTT重慶冠軍賽正面交鋒，不過黃怡樺苦戰後仍止步首輪。

相隔近半年再度對戰，黃怡樺在首局開打後與對手形成拉鋸戰，然而突然陷入一波亂流，無法有效限制對手進攻下，導致失去節奏主導權，連丟7分以4比11讓出，即便黃怡樺在第2局展開反撲，一度從4比8扳平比分，但還是以8比11讓對手取得聽牌。

已經沒有退路的黃怡樺，在關鍵第3局仍受限於對手連續進攻的猛烈攻勢，就算及時喊出暫停，依舊無力扭轉戰局，在反拍回擊出界情況下，黃怡樺終場再以4比11落敗，無緣挺進女單16強。

目前台灣僅剩世界排名11名的「沉默殺手」林昀儒仍在男單賽場拚搏，他將在明天次輪迎戰法國好手戈齊（Simon Gauzy），爭取男單8強門票，若如願取勝，有望再與世界排名第2的中國名將王楚欽一較高下。