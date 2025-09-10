聽新聞
MLB／「西語老師」擺脫低潮敲雙響砲 道奇貝茲：他的笑容有感染力
道奇隊球星貝茲（Mookie Betts）本季陷入生涯最大低潮，但最近狀態回穩，今天又開轟幫助道奇以7：2打敗洛磯隊，對此貝茲強調要專注當下。
貝茲第3局敲出2分砲，本場4打數2安打。貝茲過去31場打擊率0.333，OPS值0.931；在此之前打擊率僅0.231，OPS值0.657。
Let it fly, Mookie! pic.twitter.com/DFdJrnydBD— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 10, 2025
道奇收下3連勝，與教士隊勝差拉開到2場。貝茲受訪時強調，「不能陷入那些情緒，要保持冷靜，專注於當下。我們有些比賽打得不錯，但還是要專注明天。」
「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）賽前連14場沒開轟，且近29打數僅3安打，今天擊出雙響砲走出陰霾。
貝茲也提到赫南德茲，「他讓打線更有深度，能看見他笑容真的很好，也很開心看到他在場上傳球。他的笑容很有感染力，能帶動我們的士氣，一旦他上場，整支球隊也會跟上。」
A two-homer game for Teoscar Hernández 💪 pic.twitter.com/nlkfVESF4e— MLB (@MLB) September 10, 2025
