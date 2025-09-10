MLB／回洋基主場獲致敬影片+球迷掌聲 托瑞斯：非常非常感謝

效力洋基隊多年的二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）去年季後與老虎隊簽下1年1500萬美元合約，今天是他轉隊後首度回到洋基主場，托瑞斯上場打擊前獲得洋基球迷的掌聲，球團也播放精心製作的致敬影片。

托瑞斯曾是小熊隊農場頭號新秀，2016年7月被交易至洋基，2018年登上大聯盟，生涯前2季都入選明星賽。儘管托瑞斯打擊表現穩定，但去年守備表現不佳，也不願移防三壘，休賽季洋基球團完全沒有留下他的想法，最終改披老虎戰袍。

當被問到對於洋基不想留他，是否感到失望時，托瑞斯回應：「沒有啦，我知道這就是商業。」

第1局托瑞斯上場打擊前，現場球迷送給他掌聲，托瑞斯也脫帽感謝。1局結束後洋基播放致敬影片，球迷再度給予掌聲，托瑞斯走出球員休息區，再次向球迷致意。

「感覺太棒了。」托瑞斯說，「我非常非常感謝影片和球迷的掌聲，這將成為我永遠不會忘記的時刻，我非常開心，身為球員，當你做對了事，球迷還對你表達愛意，真的很特別。」

托瑞斯今天3打數1安打，選到2次保送。本季是托瑞斯生涯第3次入選明星賽，目前已累積15轟、67打點，打擊率0.260，OPS值0.762。

Gleyber Torres got a standing ovation and roll call from the Bleacher Creatures in his return to New York 👏 pic.twitter.com/Zz1mPhjnb2 — MLB (@MLB) September 9, 2025