MLB／王牌投手養成秘訣！山本由伸靠「食訓」 球速兩年飆升21公里

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊日本投手山本由伸。(美聯社)
你能想像洛杉磯道奇日籍投手山本由伸，球速從130公里飆到151公里，祕訣竟然是靠「吃」！根據「TVBS新聞網」報導，高中時，他在專業營養顧問的指導下，每晚都得吃下一大碗白飯，靠著飲食訓練養出身材和球速。

山本由伸高一時，身高體重僅60公斤，最快球速也只有130公里，直到接受「DERME食訓計畫」調整飲食，他的體重兩年內增加17公斤，球速更一口氣提升到151公里。顧問奧田未來回憶，山本原本對飲食毫無概念，但在比賽落敗後，才徹底意識到身體素質的重要性，開始透過飲食完成「肉體改造」。

其實不只山本由伸，日本高中棒球長年面臨球員體格不足的問題。浦和學院、慶應高校等名校陸續導入「DERME食訓計畫」，強調維生素、礦物質的補充，協助球員改善身體素質，避免受傷。調查更發現，多數日本高中運動員維生素與礦物質攝取量不足三成，直接影響骨骼發展與造血功能。

食訓內容不只是要吃更多，更是要吃對食物。專家建議運動員多攝取深色蔬菜、海藻類、乳製品，讓碳水化合物能轉化為能量，蛋白質能真正變成肌肉。炎炎夏季更強調補鐵與鎂，透過堅果與海苔等食物預防中暑，遠比單靠補水、補鹽更有效。

「飲食才是致勝關鍵。」顧問強調，日本傳統強調「精神論」的習慣早已過時，取而代之的是科學化的飲食管理。懂得吃、吃得正確，才是選手能否在球場上長久發揮的關鍵。

棒球 美國 日本 科學 洛杉磯 山本由伸

