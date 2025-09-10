快訊

遭考生抨擊...作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

興達電廠爆炸！天然氣洩漏點找到了 台電道歉喊不會逃避責任

遭考生抨擊！作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／紅襪新秀左投初登板狂飆11K 創松坂大輔後首見紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
紅襪新秀左投厄利。 美聯社
紅襪新秀左投厄利。 美聯社

紅襪隊因先發投手梅伊（Dustin May）受傷，拉上自家農場第6的新秀左投厄利（Connelly Early），結果厄利繳出5局狂飆11K沒有失分的好表現，助紅襪以6：0完封運動家隊，與美聯東區第2的洋基隊沒勝差。

現年23歲的厄利本季在小聯盟2A和3A共出賽21場，18場先發，主投100.1局飆出132K，防禦率2.60。

厄利開賽就先上演8上8下，雖然接下來被連續安打，但用三振化解危機。第4局又被敲3安，但連飆2次三振再度安全下莊。

厄利本場用90球投完5局，送出11次三振、1保送，被敲5支安打，沒有失分。上次有紅襪隊新秀初登板至少10K，是2007年的「平成怪物」松坂大輔。厄利以11K與1977年阿希（Don Aase）並列紅襪新秀初登板最多三振紀錄。

「能上場投這場比賽真的很棒。」厄利賽後受訪時說，「昨天長途旅行，今天到球場看見大家，一些平常沒想過會同隊的人，真的很不可思議，也讓我充滿喜悅。」

紅襪

相關新聞

MLB／王牌投手養成秘訣！山本由伸靠「食訓」 球速兩年飆升21公里

你能想像嗎？洛杉磯道奇王牌投手山本由伸，球速從130公里飆到151公里，祕訣竟然是靠「吃」！根據「TVBS新聞網」報導，高中時，他在專業營養顧問的指導下，每晚都得吃下一大碗白飯，靠著飲食訓練養出身材和球速。

MLB／「西語老師」擺脫低潮敲雙響砲 道奇貝茲：他的笑容有感染力

道奇隊球星貝茲（Mookie Betts）本季陷入生涯最大低潮，但最近狀態回穩，今天又開轟幫助道奇以7：2打敗洛磯隊，對此貝茲強調要專注當下。 貝茲第3局敲出2分砲，本場4打數2安打。貝茲過去3

MLB／紅襪新秀左投初登板狂飆11K 創松坂大輔後首見紀錄

紅襪隊因先發投手梅伊（Dustin May）受傷，拉上自家農場第6的新秀左投厄利（Connelly Early），結果厄利繳出5局狂飆11K沒有失分的好表現，助紅襪以6：0完封運動家隊，與美聯東區第2

MLB／回洋基主場獲致敬影片+球迷掌聲 托瑞斯：非常非常感謝

效力洋基隊多年的二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）去年季後與老虎隊簽下1年1500萬美元合約，今天是他轉隊後首度回到洋基主場，托瑞斯上場打擊前獲得洋基球迷的掌聲，球團也播放精心製作的致敬影片

MLB／沃爾普突襲短打失敗+漏接遭噓爛！藍鳥分析師狠批洋基

洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）今天賽前重申沃爾普（Anthony Volpe）是球隊的主力游擊手，沒想到沃爾普今天突襲短打失敗被噓，滿壘漏接飛球，再被球迷噓翻。 沃爾普本季發生19次

MLB／道奇4轟豪取3連勝 大谷翔平貢獻1安1打點1盜壘

國聯西區龍頭道奇隊今天以7：2擊敗洛磯隊，與今天落敗的第二名教士隊拉開到2場勝差，日本球星大谷翔平3打數1安打、1打點、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。