MLB／紅襪新秀左投初登板狂飆11K 創松坂大輔後首見紀錄

紅襪隊因先發投手梅伊（Dustin May）受傷，拉上自家農場第6的新秀左投厄利（Connelly Early），結果厄利繳出5局狂飆11K沒有失分的好表現，助紅襪以6：0完封運動家隊，與美聯東區第2的洋基隊沒勝差。

現年23歲的厄利本季在小聯盟2A和3A共出賽21場，18場先發，主投100.1局飆出132K，防禦率2.60。

厄利開賽就先上演8上8下，雖然接下來被連續安打，但用三振化解危機。第4局又被敲3安，但連飆2次三振再度安全下莊。

厄利本場用90球投完5局，送出11次三振、1保送，被敲5支安打，沒有失分。上次有紅襪隊新秀初登板至少10K，是2007年的「平成怪物」松坂大輔。厄利以11K與1977年阿希（Don Aase）並列紅襪新秀初登板最多三振紀錄。

「能上場投這場比賽真的很棒。」厄利賽後受訪時說，「昨天長途旅行，今天到球場看見大家，一些平常沒想過會同隊的人，真的很不可思議，也讓我充滿喜悅。」