快訊

尼泊爾年輕人怒吼中！反對社群禁令，抗爭逼總理下台

別驚慌！電信三雄10日下午4時 進行災防訊息測試

台灣人冤大頭？iPhone 17出國買划算嗎 1圖看價差、美國省萬元

MLB／沃爾普突襲短打失敗+漏接遭噓爛！藍鳥分析師狠批洋基

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基游擊手沃爾普。 美聯社
洋基游擊手沃爾普。 美聯社

洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）今天賽前重申沃爾普（Anthony Volpe）是球隊的主力游擊手，沒想到沃爾普今天突襲短打失敗被噓，滿壘漏接飛球，再被球迷噓翻。

沃爾普本季發生19次失誤美聯最多，打擊率0.206也創生涯新低，表現受到大量洋基球迷用放大鏡檢視。

今天5局下2：2平手、無人出局一二壘有人，沃爾普突襲短打點成飛球出局，現場發出噓聲。7局上洋基被攻佔滿壘，沃爾普沒有把落點尷尬的飛球接進手套，雖然不算失誤，但表現讓球迷失望。

洋基終場以2：12輸給老虎隊；反觀藍鳥隊以4：3險勝太空人隊，雙方勝差擴大為3場。

值得一提的是，藍鳥與太空人之戰轉播至第7局時，藍鳥分析師馬丁尼茲（Buck Martinez）批評洋基，「你知道的，洋基不是好球隊，我不在乎他們的戰績，他們暴投很多，守備犯不少錯，跑壘也不行。如果他們打不出全壘打，基本上就沒有贏的機會。」

洋基克魯茲（Fernando Cruz）失5分、小萊特（Mark Leiter Jr.）失4分，一個出局數都沒抓到。這是洋基隊史首次單場2名後援投手，一個出局數都沒抓到就失掉至少4分。主投6局只失2分的先發投手華倫（Will Warren）直呼，「這太難了，我不知道該說什麼，以前從未見過這種事。」

洋基 藍鳥 沃爾普

相關新聞

MLB／賈吉359轟獨居洋基隊史第4 兩牛棚單局狂失9分創紀錄

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天敲出生涯第359轟，超越傳奇捕手貝拉（Yogi Berra），獨居洋基隊史第5。不過洋基7局上狂失9分，終場以2：12遭老虎隊痛宰。 賈吉首局就逮

MLB／道奇4轟豪取3連勝 大谷翔平貢獻1安1打點1盜壘

國聯西區龍頭道奇隊今天以7：2擊敗洛磯隊，與今天落敗的第二名教士隊拉開到2場勝差，日本球星大谷翔平3打數1安打、1打點、...

MLB／佐佐木朗希復健賽投162公里火球 羅伯茲喊讚：太棒了

道奇隊日本投手佐佐木朗希復出出現正面訊號，今天在小聯盟3A出賽投出最快100.6英里（約161.9公里）的火球，讓總教練...

MLB／沃爾普突襲短打失敗+漏接遭噓爛！藍鳥分析師狠批洋基

洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）今天賽前重申沃爾普（Anthony Volpe）是球隊的主力游擊手，沒想到沃爾普今天突襲短打失敗被噓，滿壘漏接飛球，再被球迷噓翻。 沃爾普本季發生19次

MLB／前光芒球星性侵+持槍案纏身 因精神出問題被送往診所

前光芒隊球星法蘭柯（Wander Franco）因被爆出與14歲少女發生性關係，遭大聯盟官方無限期禁賽，今年6月被判2年緩刑，今天傳出他精神狀況出問題，被警方拘留並送往多明尼加一家診所。 除了性

MLB／索托30轟30盜達陣本季第一人 簽大約後長出快腿

縱使今年開季曾一度陷入低潮，大都會隊球星索托（Juan Soto）簽下15年7.65億美元（約新台幣233億）的第一年不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。