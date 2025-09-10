MLB／沃爾普突襲短打失敗+漏接遭噓爛！藍鳥分析師狠批洋基

洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）今天賽前重申沃爾普（Anthony Volpe）是球隊的主力游擊手，沒想到沃爾普今天突襲短打失敗被噓，滿壘漏接飛球，再被球迷噓翻。

沃爾普本季發生19次失誤美聯最多，打擊率0.206也創生涯新低，表現受到大量洋基球迷用放大鏡檢視。

今天5局下2：2平手、無人出局一二壘有人，沃爾普突襲短打點成飛球出局，現場發出噓聲。7局上洋基被攻佔滿壘，沃爾普沒有把落點尷尬的飛球接進手套，雖然不算失誤，但表現讓球迷失望。

Volpe pops up a bunt and hears it from the crowd pic.twitter.com/jFQcGEAryx — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) September 10, 2025

Ball lands in no mans land and it's 5-2 pic.twitter.com/4RkgOZcihw — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) September 10, 2025

洋基終場以2：12輸給老虎隊；反觀藍鳥隊以4：3險勝太空人隊，雙方勝差擴大為3場。

值得一提的是，藍鳥與太空人之戰轉播至第7局時，藍鳥分析師馬丁尼茲（Buck Martinez）批評洋基，「你知道的，洋基不是好球隊，我不在乎他們的戰績，他們暴投很多，守備犯不少錯，跑壘也不行。如果他們打不出全壘打，基本上就沒有贏的機會。」

洋基克魯茲（Fernando Cruz）失5分、小萊特（Mark Leiter Jr.）失4分，一個出局數都沒抓到。這是洋基隊史首次單場2名後援投手，一個出局數都沒抓到就失掉至少4分。主投6局只失2分的先發投手華倫（Will Warren）直呼，「這太難了，我不知道該說什麼，以前從未見過這種事。」