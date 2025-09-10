MLB／沃爾普突襲短打失敗+漏接遭噓爛！藍鳥分析師狠批洋基
洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）今天賽前重申沃爾普（Anthony Volpe）是球隊的主力游擊手，沒想到沃爾普今天突襲短打失敗被噓，滿壘漏接飛球，再被球迷噓翻。
沃爾普本季發生19次失誤美聯最多，打擊率0.206也創生涯新低，表現受到大量洋基球迷用放大鏡檢視。
今天5局下2：2平手、無人出局一二壘有人，沃爾普突襲短打點成飛球出局，現場發出噓聲。7局上洋基被攻佔滿壘，沃爾普沒有把落點尷尬的飛球接進手套，雖然不算失誤，但表現讓球迷失望。
Volpe pops up a bunt and hears it from the crowd pic.twitter.com/jFQcGEAryx— Talkin' Yanks (@TalkinYanks) September 10, 2025
Ball lands in no mans land and it's 5-2 pic.twitter.com/4RkgOZcihw— Talkin' Yanks (@TalkinYanks) September 10, 2025
洋基終場以2：12輸給老虎隊；反觀藍鳥隊以4：3險勝太空人隊，雙方勝差擴大為3場。
值得一提的是，藍鳥與太空人之戰轉播至第7局時，藍鳥分析師馬丁尼茲（Buck Martinez）批評洋基，「你知道的，洋基不是好球隊，我不在乎他們的戰績，他們暴投很多，守備犯不少錯，跑壘也不行。如果他們打不出全壘打，基本上就沒有贏的機會。」
洋基克魯茲（Fernando Cruz）失5分、小萊特（Mark Leiter Jr.）失4分，一個出局數都沒抓到。這是洋基隊史首次單場2名後援投手，一個出局數都沒抓到就失掉至少4分。主投6局只失2分的先發投手華倫（Will Warren）直呼，「這太難了，我不知道該說什麼，以前從未見過這種事。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言