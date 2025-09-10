MLB／道奇4轟豪取3連勝 大谷翔平貢獻1安1打點1盜壘

國聯西區龍頭道奇隊今天以7：2擊敗洛磯隊，與今天落敗的第二名教士隊拉開到2場勝差，日本球星大谷翔平3打數1安打、1打點、1得分，為球隊3連勝作出貢獻。

大谷今天作為先發第1棒、指定打擊，首打席擊出飛球出局，3局下第2打席保送上壘，98次保送刷新個人單季最多保送，隨後在貝茲（Mookie Betts）打擊時成功盜上二壘，暌違26場比賽的第18次盜壘成功，並在貝茲隨後擊出的兩分砲中跑回本季第129分，穩居大聯盟得分王。

第5局1出局二壘有人時，大谷又敲出野適時安打，連4場比賽敲安，也是自美國時間7日對金鶯隊雙響砲後，再度進帳打點；第7局敲出滾地球出局，大谷翔平最近2場沒開轟，仍是48支全壘打，費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）今天成為國聯第一位達成50轟的打者。

大谷暌違26場比賽後跑出本季第18次盜壘成功。 美聯社

道奇先發投手西恩（Emmet Sheehan）狀態絕佳，前5局面對15名打者未被敲出任何安打，完美封鎖，直到第6局被敲出首安，而且單局被敲3支安打、掉1分，但最終仍以7局失1分、9次三振的好表現拿下本季第6勝。

道奇打線除了貝茲外，赫南德茲（Teoscar Hernández）更是演出單場雙響砲，弗里曼（Freddie Freeman）也貢獻1發陽春砲。