快訊

尼泊爾年輕人怒吼中！反對社群禁令，抗爭逼總理下台

別驚慌！電信三雄10日下午4時 進行災防訊息測試

台灣人冤大頭？iPhone 17出國買划算嗎 1圖看價差、美國省萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／道奇4轟豪取3連勝 大谷翔平貢獻1安1打點1盜壘

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇MVP連線都有貢獻，大谷翔平3打數1安打、1打點、1得分，貝茲(左)敲出2分砲，弗里曼也贊助陽春砲。 美聯社
道奇MVP連線都有貢獻，大谷翔平3打數1安打、1打點、1得分，貝茲(左)敲出2分砲，弗里曼也贊助陽春砲。 美聯社

國聯西區龍頭道奇隊今天以7：2擊敗洛磯隊，與今天落敗的第二名教士隊拉開到2場勝差，日本球星大谷翔平3打數1安打、1打點、1得分，為球隊3連勝作出貢獻。

大谷今天作為先發第1棒、指定打擊，首打席擊出飛球出局，3局下第2打席保送上壘，98次保送刷新個人單季最多保送，隨後在貝茲（Mookie Betts）打擊時成功盜上二壘，暌違26場比賽的第18次盜壘成功，並在貝茲隨後擊出的兩分砲中跑回本季第129分，穩居大聯盟得分王。

第5局1出局二壘有人時，大谷又敲出野適時安打，連4場比賽敲安，也是自美國時間7日對金鶯隊雙響砲後，再度進帳打點；第7局敲出滾地球出局，大谷翔平最近2場沒開轟，仍是48支全壘打，費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）今天成為國聯第一位達成50轟的打者。

大谷暌違26場比賽後跑出本季第18次盜壘成功。 美聯社
大谷暌違26場比賽後跑出本季第18次盜壘成功。 美聯社

道奇先發投手西恩（Emmet Sheehan）狀態絕佳，前5局面對15名打者未被敲出任何安打，完美封鎖，直到第6局被敲出首安，而且單局被敲3支安打、掉1分，但最終仍以7局失1分、9次三振的好表現拿下本季第6勝。

道奇打線除了貝茲外，赫南德茲（Teoscar Hernández）更是演出單場雙響砲，弗里曼（Freddie Freeman）也貢獻1發陽春砲。

貝茲 道奇

延伸閱讀

小禎爆新戀情？被拍到和小鮮肉一起返家 男方神似大谷翔平

MLB／大谷翔平秀新全壘打慶祝動作 源自打擊教練暖心一席話

MLB／終於亮相了！7-ELEVEN推大谷翔平商品 連安全帽都有

MLB／大谷翔平雙響砲衝上48轟 菅野智之成挨轟苦主第5位日本人

相關新聞

MLB／賈吉359轟獨居洋基隊史第4 兩牛棚單局狂失9分創紀錄

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天敲出生涯第359轟，超越傳奇捕手貝拉（Yogi Berra），獨居洋基隊史第5。不過洋基7局上狂失9分，終場以2：12遭老虎隊痛宰。 賈吉首局就逮

MLB／道奇4轟豪取3連勝 大谷翔平貢獻1安1打點1盜壘

國聯西區龍頭道奇隊今天以7：2擊敗洛磯隊，與今天落敗的第二名教士隊拉開到2場勝差，日本球星大谷翔平3打數1安打、1打點、...

MLB／佐佐木朗希復健賽投162公里火球 羅伯茲喊讚：太棒了

道奇隊日本投手佐佐木朗希復出出現正面訊號，今天在小聯盟3A出賽投出最快100.6英里（約161.9公里）的火球，讓總教練...

MLB／沃爾普突襲短打失敗+漏接遭噓爛！藍鳥分析師狠批洋基

洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）今天賽前重申沃爾普（Anthony Volpe）是球隊的主力游擊手，沒想到沃爾普今天突襲短打失敗被噓，滿壘漏接飛球，再被球迷噓翻。 沃爾普本季發生19次

MLB／前光芒球星性侵+持槍案纏身 因精神出問題被送往診所

前光芒隊球星法蘭柯（Wander Franco）因被爆出與14歲少女發生性關係，遭大聯盟官方無限期禁賽，今年6月被判2年緩刑，今天傳出他精神狀況出問題，被警方拘留並送往多明尼加一家診所。 除了性

MLB／索托30轟30盜達陣本季第一人 簽大約後長出快腿

縱使今年開季曾一度陷入低潮，大都會隊球星索托（Juan Soto）簽下15年7.65億美元（約新台幣233億）的第一年不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。