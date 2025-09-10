MLB／賈吉359轟獨居洋基隊史第4 兩牛棚單局狂失9分創紀錄

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉擊出生涯第359轟，獨居洋基隊史第4。 美聯社
洋基隊「法官」賈吉Aaron Judge）今天敲出生涯第359轟，超越傳奇捕手貝拉（Yogi Berra），獨居洋基隊史第5。不過洋基7局上狂失9分，終場以2：12遭老虎隊痛宰。

賈吉首局就逮中老虎狀元麥茲（Casey Mize）失投指叉球，掃出右外野412英尺的全壘打，本季第44轟，也是生涯第359轟，獨居隊史第5，僅次貝比魯斯（Babe Ruth）659轟、曼托（Mickey Mantle）536轟、賈里格（Lou Gehrig）493轟、狄馬喬（Joe DiMaggio）361轟。

不過洋基第7局大爆炸，後援投手克魯茲（Fernando Cruz）狂失5分、小萊特（Mark Leiter Jr.）失4分，一個出局數都沒抓到。數據專家夏普（Katie Sharp）指出，這是洋基隊史首次單場出現2名後援投手，一個出局數都沒抓到就失掉至少4分。

洋基今天輸球，同時美聯東區龍頭藍鳥隊贏球，雙方勝差又拉開到3場。

洋基 賈吉 藍鳥 Aaron Judge

