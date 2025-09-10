MLB／前光芒球星性侵+持槍案纏身 因精神出問題被送往診所
前光芒隊球星法蘭柯（Wander Franco）因被爆出與14歲少女發生性關係，遭大聯盟官方無限期禁賽，今年6月被判2年緩刑，今天傳出他精神狀況出問題，被警方拘留並送往多明尼加一家診所。
除了性侵罪名外，去年11月法蘭柯又因非法持槍被逮捕，該案件仍在審理中。警方發言人告知美聯社，這次的拘留與收治由法蘭柯家人所提出。
上周末法蘭柯在社群平台譴責被偷了1萬6000美元，他的律師後來稱錢已經找到了，但法蘭柯否認律師說法，堅稱錢是被偷的。
法蘭柯曾是百大新秀第一名，出事前是聯盟頂尖游擊手，2021年11月與光芒隊簽下11年1.82億美元的大合約，不過他目前只領到其中的875萬美元，剩下可能都領不到。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言