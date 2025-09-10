MLB／索托30轟30盜達陣本季第一人 簽大約後長出快腿

縱使今年開季曾一度陷入低潮，大都會隊球星索托（Juan Soto）簽下15年7.65億美元（約新台幣233億）的第一年不負高期待，今天在費城人隊主場達成「30轟30盜」里程碑，成為大聯盟本季第1人、隊史第5人。

大都會今天以3：9敗給費城人，不過8局上面對左投班克斯（Tanner Banks）登板投球，索托抓準時機起跑滑進三壘，完成第30次盜壘，將生涯新高推上新數字（原本最多為12盜）。

加上前面累積的38轟，索托加入「30轟30盜」俱樂部，隊史前有史卓貝瑞（Darryl Strawberry）、強森（Howard Johnson，3次）、萊特（David Wright）以及林多（Francisco Lindor）曾辦到。

雖然索托本就以長打見長，但今年他特別強調壘間跑動的積極性，總教練門多薩（Carlos Mendoza）賽後表示：「對他來說，能盜上30壘是件大事。但如果你問他本人，他不在意個人數據，他只關心勝利。我們最近陷入低潮，他依然全力以赴，而他完成30盜這件事，絕對令人印象深刻。」

索托只差2轟就能加入更罕見的「40轟30盜」俱樂部，大聯盟史上僅出現過15次，較知名者包含漢克阿倫（Hank Aaron）、「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）以及大谷翔平。