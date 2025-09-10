MLB／索托30轟30盜達陣本季第一人 簽大約後長出快腿

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
索托今天在費城人隊主場達成「30轟30盜」里程碑，季末拉尾盤有機會威脅大谷衛冕MVP。 取自大都會X
縱使今年開季曾一度陷入低潮，大都會隊球星索托（Juan Soto）簽下15年7.65億美元（約新台幣233億）的第一年不負高期待，今天在費城人隊主場達成「30轟30盜」里程碑，成為大聯盟本季第1人、隊史第5人。

大都會今天以3：9敗給費城人，不過8局上面對左投班克斯（Tanner Banks）登板投球，索托抓準時機起跑滑進三壘，完成第30次盜壘，將生涯新高推上新數字（原本最多為12盜）。

加上前面累積的38轟，索托加入「30轟30盜」俱樂部，隊史前有史卓貝瑞（Darryl Strawberry）、強森（Howard Johnson，3次）、萊特（David Wright）以及林多（Francisco Lindor）曾辦到。

雖然索托本就以長打見長，但今年他特別強調壘間跑動的積極性，總教練門多薩（Carlos Mendoza）賽後表示：「對他來說，能盜上30壘是件大事。但如果你問他本人，他不在意個人數據，他只關心勝利。我們最近陷入低潮，他依然全力以赴，而他完成30盜這件事，絕對令人印象深刻。」

索托只差2轟就能加入更罕見的「40轟30盜」俱樂部，大聯盟史上僅出現過15次，較知名者包含漢克阿倫（Hank Aaron）、「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）以及大谷翔平。

索托 大都會 費城人

道奇隊日本投手佐佐木朗希復出出現正面訊號，今天在小聯盟3A出賽投出最快100.6英里（約161.9公里）的火球，讓總教練...

費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）在寫下大聯盟第21次單場4轟紀錄後，陷入連10場未開轟的乾旱期，然而今...

前光芒隊球星法蘭柯（Wander Franco）因被爆出與14歲少女發生性關係，遭大聯盟官方無限期禁賽，今年6月被判2年緩刑，今天傳出他精神狀況出問題，被警方拘留並送往多明尼加一家診所。 除了性

縱使今年開季曾一度陷入低潮，大都會隊球星索托（Juan Soto）簽下15年7.65億美元（約新台幣233億）的第一年不...

道奇隊今天主場迎戰洛磯隊，韓國人氣女團LE SSERAFIM日籍成員宮脇咲良（Sakura）和韓籍成員洪恩採到場觀戰，引發粉絲及球迷關注。 LE SSERAFIM將在當地時間 9月12日於洛杉磯

大谷翔平昨天對金鶯隊上演單場雙響砲，繞壘時做出擺出高爾夫球推桿動作，，回到休息室後再重現這個姿勢，帶動球隊氣氛。 轉播單位《SportsNet LA》主播今天在比賽中透露，這動作源自打擊教練貝茨

