快訊

iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶

宣布退選國民黨主席 彰化縣議長謝典林：聽連勝文調度

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／史瓦柏第50轟終結乾旱 費城人隊史第二人

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
史瓦柏以三分砲終結全壘打荒，成為隊史第二位單季50轟打者。 美聯社
史瓦柏以三分砲終結全壘打荒，成為隊史第二位單季50轟打者。 美聯社

費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）在寫下大聯盟第21次單場4轟紀錄後，陷入連10場未開轟的乾旱期，然而今天他以三分砲終結，也成為隊史第二位單季50轟打者。

費城人今天以9：3大勝大都會隊，第7局史瓦柏從右投哈根曼（Justin Hagenman）手中開轟，將領先擴大至7：1，擊球初速達110.4英里（約177.6公里）、飛行距離達437英呎（約133公尺），擊中中外野的投球時鐘。

費城人過去只有哈沃德（Ryan Howard）在2006年締造單季58轟紀錄，還有幾次擦肩而過的是施密特（Mike Schmidt）在1980年打出48轟，哈沃德也曾在2008年敲出48轟、2007年47轟，以及湯米（Jim Thome）2003年的47轟。

史瓦柏的3分砲澆熄大都會反攻氣勢。 路透
史瓦柏的3分砲澆熄大都會反攻氣勢。 路透

加入費城人4個球季，史瓦柏累積181發全壘打，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）統計，史上僅有兩位球員在加盟球隊的前4季全壘打數比史瓦柏還多：麥奎爾（Mark McGwire）在紅雀隊打出191轟，另一位是「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）在洋基隊189轟。

史瓦柏生涯曾兩度單季破40轟，2022年打出46轟、2023年為47轟，他在上周受訪時曾回憶，「我還記得菜鳥年在小熊隊打出30轟時有多興奮，剛上大聯盟時，30支全壘打感覺就很了不起。然後到了40轟，我還記得2022年第一次打到40轟的感覺。」如今，他又可以感受「50轟」是什麼味道。

費城人

延伸閱讀

MVP複製貼上？索托拉尾盤威脅大谷、羅利有本錢叫版賈吉

MLB／道奇走出「山本事件」陰霾 教頭盛讚大谷讓全隊充滿活力

MLB／MVP爭奪戰大谷海放史瓦柏？名人堂投手：其他人只能陪襯

MLB／史瓦柏單場4轟本季第3人 49轟甩開大谷衝上國聯第一

相關新聞

MLB／佐佐木朗希復健賽投162公里火球 羅伯茲喊讚：太棒了

道奇隊日本投手佐佐木朗希復出出現正面訊號，今天在小聯盟3A出賽投出最快100.6英里（約161.9公里）的火球，讓總教練...

MLB／史瓦柏第50轟終結乾旱 費城人隊史第二人

費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）在寫下大聯盟第21次單場4轟紀錄後，陷入連10場未開轟的乾旱期，然而今...

MLB／前光芒球星性侵+持槍案纏身 因精神出問題被送往診所

前光芒隊球星法蘭柯（Wander Franco）因被爆出與14歲少女發生性關係，遭大聯盟官方無限期禁賽，今年6月被判2年緩刑，今天傳出他精神狀況出問題，被警方拘留並送往多明尼加一家診所。 除了性

MLB／索托30轟30盜達陣本季第一人 簽大約後長出快腿

縱使今年開季曾一度陷入低潮，大都會隊球星索托（Juan Soto）簽下15年7.65億美元（約新台幣233億）的第一年不...

MLB／LE SSERAFIM兩成員現身道奇球場 與山本由伸及金慧成合影

道奇隊今天主場迎戰洛磯隊，韓國人氣女團LE SSERAFIM日籍成員宮脇咲良（Sakura）和韓籍成員洪恩採到場觀戰，引發粉絲及球迷關注。 LE SSERAFIM將在當地時間 9月12日於洛杉磯

MLB／大谷翔平秀新全壘打慶祝動作 源自打擊教練暖心一席話

大谷翔平昨天對金鶯隊上演單場雙響砲，繞壘時做出擺出高爾夫球推桿動作，，回到休息室後再重現這個姿勢，帶動球隊氣氛。 轉播單位《SportsNet LA》主播今天在比賽中透露，這動作源自打擊教練貝茨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。