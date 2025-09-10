MLB／史瓦柏第50轟終結乾旱 費城人隊史第二人

費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）在寫下大聯盟第21次單場4轟紀錄後，陷入連10場未開轟的乾旱期，然而今天他以三分砲終結，也成為隊史第二位單季50轟打者。

費城人今天以9：3大勝大都會隊，第7局史瓦柏從右投哈根曼（Justin Hagenman）手中開轟，將領先擴大至7：1，擊球初速達110.4英里（約177.6公里）、飛行距離達437英呎（約133公尺），擊中中外野的投球時鐘。

費城人過去只有哈沃德（Ryan Howard）在2006年締造單季58轟紀錄，還有幾次擦肩而過的是施密特（Mike Schmidt）在1980年打出48轟，哈沃德也曾在2008年敲出48轟、2007年47轟，以及湯米（Jim Thome）2003年的47轟。

史瓦柏的3分砲澆熄大都會反攻氣勢。 路透

加入費城人4個球季，史瓦柏累積181發全壘打，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）統計，史上僅有兩位球員在加盟球隊的前4季全壘打數比史瓦柏還多：麥奎爾（Mark McGwire）在紅雀隊打出191轟，另一位是「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）在洋基隊189轟。

史瓦柏生涯曾兩度單季破40轟，2022年打出46轟、2023年為47轟，他在上周受訪時曾回憶，「我還記得菜鳥年在小熊隊打出30轟時有多興奮，剛上大聯盟時，30支全壘打感覺就很了不起。然後到了40轟，我還記得2022年第一次打到40轟的感覺。」如今，他又可以感受「50轟」是什麼味道。