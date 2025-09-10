MLB／佐佐木朗希復健賽投162公里火球 羅伯茲喊讚：太棒了

道奇隊日本投手佐佐木朗希復出出現正面訊號，今天在小聯盟3A出賽投出最快100.6英里（約161.9公里）的火球，讓總教練羅伯茲（Dave Roberts）直呼：「Great！（太棒了）」

佐佐木朗希因右肩夾擊症候群下放，今天是實戰復出第5次小聯盟登板，首局就飆出100.4英里（約161.6公里），全場6球超過100英里，其中以第二局投出的100.6英里最快，前4局都沒有失分，第5局突然控球不穩失3分，總計投4.2局，被敲3支安打、失3分，送出8次三振，但也投出5次四死球。

羅伯茲在今天道奇主場迎戰洛磯隊賽前受訪時，被記者告知佐佐木已飆破100英里球速時，驚訝笑說：「真的嗎？那太棒了！對道奇和朗希來說都是好消息。」他也透露，球團將在賽後召開會議討論佐佐木的下一步計畫。

至於佐佐木是否能在本季重返大聯盟、擔任先發或改後援？羅伯茲表示：「一切皆有可能。」他強調，球隊會根據先發輪值現況與佐佐木的表現做出判斷，「我們知道他很渴望回來貢獻，也會討論他適合的角色。」