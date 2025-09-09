MLB／大谷翔平秀新全壘打慶祝動作 源自打擊教練暖心一席話
大谷翔平昨天對金鶯隊上演單場雙響砲，繞壘時做出擺出高爾夫球推桿動作，，回到休息室後再重現這個姿勢，帶動球隊氣氛。
轉播單位《SportsNet LA》主播今天在比賽中透露，這動作源自打擊教練貝茨（Aaron Bates），他前一天傳訊息給道奇MVP三連星大谷、貝茲（Mookie Betts）和弗里曼（Freddie Freeman）。
內容寫道，「你們已經做得很棒了，把棒球想成高爾夫，不需要每一洞都追求博蒂（Birdie），打出標準桿（Par）就足夠了，不需要勉強自己做得比現在更多。」
結果大谷當天轟出2發全壘打，回到板凳後對貝茨教練笑說：「這就是Par喔！」第二轟後更開玩笑地說：「今天的Par打完了。」
Shohei Ohtani AGAIN!— MLB (@MLB) September 7, 2025
2 homers today, 48 this season 🤩 pic.twitter.com/rtMExM3xuh
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言