MLB／大谷翔平秀新全壘打慶祝動作 源自打擊教練暖心一席話

大谷翔平昨天對金鶯隊上演單場雙響砲，繞壘時做出擺出高爾夫球推桿動作，，回到休息室後再重現這個姿勢，帶動球隊氣氛。

轉播單位《SportsNet LA》主播今天在比賽中透露，這動作源自打擊教練貝茨（Aaron Bates），他前一天傳訊息給道奇MVP三連星大谷、貝茲（Mookie Betts）和弗里曼（Freddie Freeman）。

內容寫道，「你們已經做得很棒了，把棒球想成高爾夫，不需要每一洞都追求博蒂（Birdie），打出標準桿（Par）就足夠了，不需要勉強自己做得比現在更多。」

結果大谷當天轟出2發全壘打，回到板凳後對貝茨教練笑說：「這就是Par喔！」第二轟後更開玩笑地說：「今天的Par打完了。」