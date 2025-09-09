聽新聞
MLB／達比修有曝罕見動怒原因 教士險勝紅人還是落後道奇1場
教士隊日籍右投達比修有今天主投5.2局失3分無關勝敗，教士靠塔提斯（Fernando Tatis Jr.）10局下的再見安打，以4：3險勝紅人隊，仍落後國聯西區龍頭道奇隊1場勝差。
達比修首局首打席就被費里多（TJ Friedl）敲陽春砲，隨後罕見動怒，與捕手交談。達比修賽後解釋是PitchCom有問題，「我明明一直按要投的球種，卻傳來別的指令。我一直按二縫線，卻顯示滑球，然後又變指叉球，我再按二縫線，結果是曲球。」
「等我回過神投球計時器剩4秒，不得不趕快投球。我想起前陣子太空人隊瓦德茲（Framber Valdez）因為和捕手暗號不合，投出砸中捕手球的例子。」
儘管出現小插曲，達比修仍用91球吃下5.2局，被敲6支安打，包含2發全壘打，投出7次三振，失掉3分，防禦率降至5.65。教士終場以4：3險勝，達比修笑說，「最重要的是球隊贏下比賽，這個時期勝利才是一切，真的很開心。」
