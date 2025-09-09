快訊

致死率逼近伊波拉！台大專家示警注意「立百病毒」：慎防境外移入個案

中職／林智勝退休！12年前4大球星廣告神作被挖出 網：此景可追憶

舊電鍋「殘值不到33元」送拾荒婦 暖心清潔員涉貪遭訴

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／達比修有曝罕見動怒原因 教士險勝紅人還是落後道奇1場

聯合新聞網／ 綜合報導
達比修有。 法新社
達比修有。 法新社

教士隊日籍右投達比修有今天主投5.2局失3分無關勝敗，教士靠塔提斯（Fernando Tatis Jr.）10局下的再見安打，以4：3險勝紅人隊，仍落後國聯西區龍頭道奇隊1場勝差。

達比修首局首打席就被費里多（TJ Friedl）敲陽春砲，隨後罕見動怒，與捕手交談。達比修賽後解釋是PitchCom有問題，「我明明一直按要投的球種，卻傳來別的指令。我一直按二縫線，卻顯示滑球，然後又變指叉球，我再按二縫線，結果是曲球。」

「等我回過神投球計時器剩4秒，不得不趕快投球。我想起前陣子太空人隊瓦德茲（Framber Valdez）因為和捕手暗號不合，投出砸中捕手球的例子。」

儘管出現小插曲，達比修仍用91球吃下5.2局，被敲6支安打，包含2發全壘打，投出7次三振，失掉3分，防禦率降至5.65。教士終場以4：3險勝，達比修笑說，「最重要的是球隊贏下比賽，這個時期勝利才是一切，真的很開心。」

道奇 教士 達比修有

相關新聞

MLB／史考特讓道奇無安打破功被噓 羅伯茲：我相信球員

道奇隊山本由伸前天差一個出局數完全比賽，結果牛棚搞砸輸掉比賽。今天道奇再度出現無安打比賽機會，但終結者史考特（Tanner Scott）第9局又破功，所幸最後有收進勝利。先發7局無安打的葛拉斯諾（Ty

MLB／達比修有曝罕見動怒原因 教士險勝紅人還是落後道奇1場

教士隊日籍右投達比修有今天主投5.2局失3分無關勝敗，教士靠塔提斯（Fernando Tatis Jr.）10局下的再見安打，以4：3險勝紅人隊，仍落後國聯西區龍頭道奇隊1場勝差。 達比修首局首

MLB／終於亮相了！7-ELEVEN推大谷翔平商品 連安全帽都有

7-ELEVEN今天宣布將推出「二刀流傳奇：SHO-TIME大谷翔平」精品集點活動，球迷可以收集多款實用的大谷翔平周邊商品。 9月18日下午3點起，uniopen會員不限消費金額，最低只需用39

MLB／生日敲生涯首轟寫紀錄 古巴傳奇教頭梅薩之子：永遠不會忘

馬林魚隊今天在主場以7：15不敵國民隊，不過古巴傳奇教頭之子梅薩二世（Victor Mesa Jr.）在24歲生日敲出大聯盟生涯首轟，寫下難得紀錄。 8局下國民日本左投小笠原慎之介投出偏高滑球，

MLB／葛拉斯諾7局無安打比賽這次沒「問天」 貝茲敲致勝安相挺

葛拉斯諾（Tyler Glasnow）經歷背部緊繃後回歸，今天面對洛磯隊演出7局失1分、送出11次三振，未被敲出任何安打...

MLB／直言佐佐木朗希還沒準備好 道奇教頭：擠進先發很難

「令和怪物」佐佐木朗希今年挑戰大聯盟加入道奇隊，表現不如預期，最近在小聯盟3A投4場復健賽，防禦率高達7.07。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）坦言，朗希要擠進先發很困難。 佐佐木朗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。