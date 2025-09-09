MLB／史考特讓道奇無安打破功被噓 羅伯茲：我相信球員

道奇隊山本由伸前天差一個出局數完全比賽，結果牛棚搞砸輸掉比賽。今天道奇再度出現無安打比賽機會，但終結者史考特（Tanner Scott）第9局又破功，所幸最後有收進勝利。先發7局無安打的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）賽後也分享心情。

葛拉斯諾第2局保送洛磯隊貝克（Jordan Beck），隨後被盜上二壘，洛磯靠著連續2個外野飛球攻下1分。總計葛拉斯諾用105球投完7局，沒被敲出安打失1分，接手的崔南（Blake Treinen）也沒被敲安打。

不過第9局史考特對首名打者萊特（Ryan Ritter）就被敲二壘打，接下來連抓3個出局數，替道奇以3：1守下勝利。葛拉斯諾賽後受訪時坦言，「要是能完成當然很好，但其實沒差，史考特看起來很犀利，最後順利收尾，這樣就很好了。」

史考特被敲出安打後，現場球迷還發出噓聲，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後強調，「我必須展現對球員的信任，因為我真的相信他們，未來也會繼續。」當被問到9局首名打者敲安後，是否有想起前天的慘況，羅伯茲回應：「我盡量不那樣想。」