快訊

賴政府放寬家庭幫傭幫了誰？勞團：背離公共托育、助長剝削

MLB／終於亮相了！7-ELEVEN推大谷翔平商品 連安全帽都有

中醫師稱懷孕吃麵「恐釀胎兒心跳停止」 中醫師全聯會：閱聽眾自行判斷

MLB／終於亮相了！7-ELEVEN推大谷翔平商品 連安全帽都有

聯合新聞網／ 綜合報導
9月18日起全店「二刀流傳奇：SHO-TIME大谷翔平」精品集點活動，推出一系列生活周邊。圖／7-ELEVEN提供
9月18日起全店「二刀流傳奇：SHO-TIME大谷翔平」精品集點活動，推出一系列生活周邊。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN今天宣布將推出「二刀流傳奇：SHO-TIME大谷翔平」精品集點活動，球迷可以收集多款實用的大谷翔平周邊商品。

9月18日下午3點起，uniopen會員不限消費金額，最低只需用399元起就可加購任一款周邊，除了運動風格單品，還有結合生活美學選擇，讓粉絲無時無刻都充滿「大谷能量」。

7-ELEVEN官方社群帳號也分享商品照片，包含安全帽、不鏽鋼隨行杯、大毛毯、行李箱和後背包。

照片曝光後，網友們紛紛表示，「每一樣都好想要圖也畫的太好了吧」、「我兒子的偶像買爆他」、「來收藏無緣老公的周邊」。

9月18日起全店「二刀流傳奇：SHO-TIME大谷翔平」精品集點活動，推出一系列生活周邊。記者黃筱晴／攝影
9月18日起全店「二刀流傳奇：SHO-TIME大谷翔平」精品集點活動，推出一系列生活周邊。記者黃筱晴／攝影

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

大谷翔平

相關新聞

MLB／葛拉斯諾7局無安打比賽這次沒「問天」 貝茲敲致勝安相挺

葛拉斯諾（Tyler Glasnow）經歷背部緊繃後回歸，今天面對洛磯隊演出7局失1分、送出11次三振，未被敲出任何安打...

MLB／終於亮相了！7-ELEVEN推大谷翔平商品 連安全帽都有

7-ELEVEN今天宣布將推出「二刀流傳奇：SHO-TIME大谷翔平」精品集點活動，球迷可以收集多款實用的大谷翔平周邊商品。 9月18日下午3點起，uniopen會員不限消費金額，最低只需用39

MLB／生日敲生涯首轟寫紀錄 古巴傳奇教頭梅薩之子：永遠不會忘

馬林魚隊今天在主場以7：15不敵國民隊，不過古巴傳奇教頭之子梅薩二世（Victor Mesa Jr.）在24歲生日敲出大聯盟生涯首轟，寫下難得紀錄。 8局下國民日本左投小笠原慎之介投出偏高滑球，

MLB／直言佐佐木朗希還沒準備好 道奇教頭：擠進先發很難

「令和怪物」佐佐木朗希今年挑戰大聯盟加入道奇隊，表現不如預期，最近在小聯盟3A投4場復健賽，防禦率高達7.07。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）坦言，朗希要擠進先發很困難。 佐佐木朗

MLB／大谷翔平下次登板時間未定 道奇教頭談轉終結者可能性

大谷翔平上周臨危受命，接替背部緊繃的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，繳出3.2局無失分好投，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）受訪時被問到大谷下次登板日期，坦言還沒答案。

MLB／多倫多台僑首次揪團挺棒球 為「台灣日」試水溫

多倫多台僑最近熱切期待一場當地社區罕見的棒球盛事：14日到職棒多倫多藍鳥隊主場羅傑斯中心（Rogers Centre），...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。