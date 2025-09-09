MLB／終於亮相了！7-ELEVEN推大谷翔平商品 連安全帽都有
7-ELEVEN今天宣布將推出「二刀流傳奇：SHO-TIME大谷翔平」精品集點活動，球迷可以收集多款實用的大谷翔平周邊商品。
9月18日下午3點起，uniopen會員不限消費金額，最低只需用399元起就可加購任一款周邊，除了運動風格單品，還有結合生活美學選擇，讓粉絲無時無刻都充滿「大谷能量」。
7-ELEVEN官方社群帳號也分享商品照片，包含安全帽、不鏽鋼隨行杯、大毛毯、行李箱和後背包。
照片曝光後，網友們紛紛表示，「每一樣都好想要圖也畫的太好了吧」、「我兒子的偶像買爆他」、「來收藏無緣老公的周邊」。
