MLB／生日敲生涯首轟寫紀錄 古巴傳奇教頭梅薩之子：永遠不會忘

馬林魚隊今天在主場以7：15不敵國民隊，不過古巴傳奇教頭之子梅薩二世（Victor Mesa Jr.）在24歲生日敲出大聯盟生涯首轟，寫下難得紀錄。

8局下國民日本左投小笠原慎之介投出偏高滑球，被梅薩二世扛成右外野方向全壘打，這是他生涯大聯盟首轟。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是自外卡時代以來，第7位生日當天敲出生涯首轟的球員。古巴記者羅梅洛（Francys Romero）也指出，梅薩二世是首位在生日開轟的古巴籍新秀。

梅薩二世賽後受訪時直呼，「這比我在夢裡想過的還要好，老實說，這是我永遠不會忘記的一天。」

梅薩二世今年在大聯盟出賽11場，打擊率0.238，OPS值0.789。