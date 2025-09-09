MLB／葛拉斯諾7局無安打比賽這次沒「問天」 貝茲敲致勝安相挺

葛拉斯諾（Tyler Glasnow）經歷背部緊繃後回歸，今天面對洛磯隊演出7局失1分、送出11次三振，未被敲出任何安打，道奇在7局下由貝茲（Mookie Betts）敲出致勝安打，讓他的好投不致於「問天」，道奇終場以3：1贏球，葛拉斯諾拿下第2勝。

葛拉斯諾原訂6日要登板，因背部緊繃緊急取消，改由大谷翔平救火，今天葛拉斯諾重扛先發任務，先發7局共用105球，未被敲安打，但成為先失分的一方。

葛拉斯諾在第2局保送首位打者貝克（Jordan Beck），隨後盜上二壘，洛磯連兩棒外野飛球換進壘，跑回1分，先取得1：0領先。

道奇打線在洛磯先發投手杜蘭德（Chase Dollander）5局投球任內也僅有1支安打，直到6局下首位打者洛維特（Ben Rortvedt）保送上壘，杜蘭德因傷退場，梅吉亞（Juan Mejia）登板再保送大谷翔平，弗里曼（Freddie Freeman）補上二壘打追平。

道奇的致勝攻勢出現在7局下，帕赫斯（Andy Pages）觸身球上壘，大谷敲出二壘打，攻占二、三壘有人，貝茲安打一棒掃回兩分打點。

葛拉斯諾用球數破百，並未在8局上繼續登板挑戰無安打比賽，崔能（Blake Treinen）讓洛磯三上三下，第9局史考特（Tanner Scott）接手面對首位打者萊特（Ryan Ritter）就被敲二壘打，洛磯打破無安打比賽局面，史考特接下來連收3個出局數終結戰線。