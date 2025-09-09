MLB／直言佐佐木朗希還沒準備好 道奇教頭：擠進先發很難

「令和怪物」佐佐木朗希今年挑戰大聯盟加入道奇隊，表現不如預期，最近在小聯盟3A投4場復健賽，防禦率高達7.07。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）坦言，朗希要擠進先發很困難。

佐佐木朗希今年在大聯盟先發8場，防禦率4.72，5月中進入傷兵名單，近期在小聯盟復健成績不佳，上一戰5局失4分，最快球速只有96.9英哩（155.9公里）。

羅伯茲在日本網路電視台《ABEMA》節目《早安羅伯茲》談到佐佐木朗希的現況，「球速還沒完全回來，控球也不理想。今年對朗希來說是學習與累積經驗的一年，他還年輕，雖然學到很多，但目前仍未做好重返大聯盟的準備。」

羅伯茲進一步分析球速問題，「雖然曾飆出99英里（約159公里），但沒有控好球，只能降速求好球。以他的能力與天賦，理應要壓制小聯盟打者，如果連小聯盟都無法壓制，要在大聯盟壓制打者就更困難。」

當被問到朗希是否能回先發輪值，羅伯茲坦言，「要擠進先發很困難，他必須把這當成挑戰，靠成績拿下位置。現在隊上許多投手狀態不錯，要進輪值就必須繳出亮眼的結果。我相信朗希有這樣的天分，能憑實力拿下先發位置。」