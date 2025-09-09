MLB／大谷翔平下次登板時間未定 道奇教頭談轉終結者可能性

大谷翔平上周臨危受命，接替背部緊繃的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，繳出3.2局無失分好投，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）受訪時被問到大谷下次登板日期，坦言還沒答案。

如果按上次先發日期推算，原本大谷應該在台灣時間13日客場對巨人隊，但羅伯茲今天賽前說，「有可能會更晚，我們還沒找到翔平下次何時登板的答案。」

葛拉斯諾今天歸隊主場先發戰洛磯，羅伯茲表示，「葛拉斯諾今天回輪值，大家會往後順延1場，我不認為會有其他改變。」

另外，羅伯茲在日本網路電視台《ABEMA》節目《早安羅伯茲》，被問到大谷擔任終結者的可能性，他說基本上把大谷視為先發，季後賽才有可能當終結者，他也提到，「如果大谷以終結者身分投完退場，球隊將失去指定打擊，因此要非常謹慎評估。」