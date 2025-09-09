聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／大谷翔平賽前罕見跑壘練習 道奇一壘教練：全隊都有做
大谷翔平昨天敲出雙響砲，助道奇隊中止5連敗，但9局上跑壘瑕疵引發批評。今天道奇回主場迎戰洛磯隊，賽前大谷進行罕見跑壘練習。
9局上無人出局一、二壘有人，貝茲（Mookie Betts）敲出左外野擊中牆的安打，二壘跑者回本壘得分，一壘跑者大谷卻只上二壘。轉播單位直呼不明白為何大谷停在二壘，還批評就是因為細節做不好才5連敗。
據日媒「體育報知」報導，大谷賽前先10分鐘傳接球練習，接著在隊友打擊練習時站上二壘，模擬比賽跑壘情境，當打者擊出高飛球時，大谷會模擬回壘或回壘後起跑的動作，滾地球時則會起跑，或停在壘間觀察。
道奇一壘跑壘指導教練伍瓦德（Chris Woodward）坦言，「打擊練習時進行跑壘訓練，對他來說確實較困難，他身兼二刀流，練習項目已經很多。不過某個時間點，我還是希望他能和其他隊友一樣參與。」
伍瓦德透露其實這是最近三周全隊都有做的事，因為先前發生平飛球形成雙殺等跑壘瑕疵，所以他要求球員打擊練習期間，也要模擬跑壘動作。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言