MLB／大谷翔平賽前罕見跑壘練習 道奇一壘教練：全隊都有做

大谷翔平昨天敲出雙響砲，助道奇隊中止5連敗，但9局上跑壘瑕疵引發批評。今天道奇回主場迎戰洛磯隊，賽前大谷進行罕見跑壘練習。

9局上無人出局一、二壘有人，貝茲（Mookie Betts）敲出左外野擊中牆的安打，二壘跑者回本壘得分，一壘跑者大谷卻只上二壘。轉播單位直呼不明白為何大谷停在二壘，還批評就是因為細節做不好才5連敗。

據日媒「體育報知」報導，大谷賽前先10分鐘傳接球練習，接著在隊友打擊練習時站上二壘，模擬比賽跑壘情境，當打者擊出高飛球時，大谷會模擬回壘或回壘後起跑的動作，滾地球時則會起跑，或停在壘間觀察。

道奇一壘跑壘指導教練伍瓦德（Chris Woodward）坦言，「打擊練習時進行跑壘訓練，對他來說確實較困難，他身兼二刀流，練習項目已經很多。不過某個時間點，我還是希望他能和其他隊友一樣參與。」

伍瓦德透露其實這是最近三周全隊都有做的事，因為先前發生平飛球形成雙殺等跑壘瑕疵，所以他要求球員打擊練習期間，也要模擬跑壘動作。