MLB／多倫多台僑首次揪團挺棒球 為「台灣日」試水溫

多倫多台僑最近熱切期待一場當地社區罕見的棒球盛事：14日到職棒多倫多藍鳥隊主場羅傑斯中心（Rogers Centre），參加「史上首次揪團台灣人挺棒球」，為將來與藍鳥隊洽談舉辦「台灣日」活動試水溫。

由多倫多台灣商會及當地僑社自發舉辦的台灣人挺棒球活動，第一波350張球票一推出就被「秒殺」，第二波球票也在熱賣中。主辦方多倫多台灣商會「試水溫」成功，雄心勃勃地期盼明年與藍鳥隊洽談正式籌辦「台灣日」活動。

多倫多台灣商會輔導會長李滄偉向中央社表示，他自己是棒球迷，眼看北美洲台灣商會聯合總會旗下各地區商會近年在北美各城市盛大舉辦「台灣日」（Taiwan Day），多倫多有職棒藍鳥隊（Blue Jays）卻始終沒有類似活動；於是他和商會會長楊家潤今年在台灣社區發起揪團去藍鳥隊主場看球活動，盼團結多倫多台灣鄉親力量，串聯「挺台灣」。

在多家台僑廠商贊助下，多倫多台灣商會首次揪團「台灣人挺棒球」，第一波球票不僅看球位置極佳，還附贈背後寫有「Taiwan 1」的特製紀念T恤；開賣消息8月13日在臉書群組一公布，立即被搶購一空。

面對僑界熱情相挺，商會又驚又喜，為了不讓眾多向隅者失望，商會趕忙洽談加碼，日前釋出第二波球票，位於視野極佳的上層區域；雖然沒有加贈紀念球衣，但有限量特製台灣日T恤供鄉親加購。

李滄偉表示，這次揪團首波球票「秒殺」經驗，讓他和夥伴從忐忑不安變得很有信心，明年將和藍鳥隊正式洽談主辦「台灣日」，規模比照北美其他城市辦理。

多倫多台灣商會昨天也舉行一年一度國慶盃高爾夫球邀請賽，包括加拿大聯邦眾議員、加台國會議員友好協會會長史葛洛（Judy Sgro）及駐多倫多台北經濟文化辦事處長梁毅鵬均應邀參加。他們也都欣然允諾參與這場「史上首次揪團台灣人挺棒球」活動。

14日當天的棒球賽，將由多倫多藍鳥隊對戰巴爾的摩金鶯隊（Baltimore Orioles）。藍鳥隊今年賽季在美國職棒大聯盟（MLB）戰績極佳，目前在美國聯盟東區排名第1。