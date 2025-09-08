MLB／克蕭生涯222勝首次投贏金鶯 只差美東這一隊還未克服

道奇隊作客巴爾的摩對決金鶯隊，連續兩場比賽被再見安打擊敗後，今天靠大谷翔平轟出雙響砲帶動士氣，終場以5：2獲勝；大谷雖是最大焦點，3屆塞揚獎投手克蕭（Clayton Kershaw）奪下生涯第222勝也很有話題，這位37歲老將歷經18個球季，首次在金鶯主場Camden Yards亮相，也是首次擊敗這支美聯東區球隊。

克蕭先發5.2局被揮出4支安打、失兩分，投出8次三振是本季單場新高，他從8月2日起，最近7次出賽投出6連勝，本季戰績升至10勝2敗、防禦率3.27，也是生涯第13次單季二位數勝場。

山本由伸昨天投到9局下2出局，被金鶯開路先鋒哈勒戴（Jackson Holliday）轟出陽春砲，只差最後1個出局數，未能成為史上第3位投出無安打比賽的日本投手，道奇還遭逆轉輸球。

克蕭幫助道奇終止最近5連敗，在國聯西區仍居第1，他說：「顯然昨晚是很艱難的比賽，但今天每個人都帶著良好的心態回到球場準備贏球。」

克蕭2008年5月25日展開生涯首戰，這18年來都穿著道奇球衣出征，跨聯盟比賽本來對戰機會就少，今天總算首次有機會和金鶯交手，也順利奪下對戰首勝；這是克蕭第28支擊敗的球隊，只差過去交手1次吞敗的紅襪隊還未開張。

巨人隊韋蘭德（Justin Verlander）目前265勝穩居現役勝投王，克蕭222勝居次，領先藍鳥隊薛則（Max Scherzer）1勝，其他投手都不到200勝；攤開克蕭生涯222勝紀錄，對洛磯隊29勝排名第1，跨聯盟則對天使隊10勝最多。

另外，克蕭今天站上Camden Yards投手丘，也完成大聯盟30隊主場拼圖（不算過渡性球場），他在道奇球場一共奪下117勝，客場則是舊金山甲骨文球場 （Oracle Park）15勝最多。