MLB／第448場先發才首次對決金鶯 克蕭生涯已交手全部29隊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
道奇左投克蕭生涯首次對上金鶯，並收下本季第10勝。 美聯社
道奇左投克蕭（Clayton Kershaw）迎來生涯第448場先發，更是他生涯首次對上巴爾的摩金鶯，正式完成對戰大聯盟除道奇外29支球隊的紀錄。

克蕭在5又2/3局投球送出本季新高的8次三振，其中曲球製造4次三振，滑球更逼出9次揮空。他全場共讓打者揮空16次，同樣是本季代表作。最終他被敲4支安打、失2分，另有1次保送。

克蕭拿下本季第10勝、生涯第222勝，18年大聯盟生涯有13季勝投達到雙位數。總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後盛讚：「他給了我們所需要的一切。」

「原本希望能投完整6局，但最後兩顆滑球投得太差，真的很懊惱沒能撐完，」克蕭賽後表示，「不過整體來說，今天的球威算不錯。」

自8月1日以來，克蕭7場先發繳出3.00防禦率（36局失12分），並送出30次三振，其中5場投到第6局。值得一提的是，克蕭在8月份5場先發全勝（5勝0敗），防禦率僅1.88（28又2/3局失5分），堪稱球隊最穩定的勝利保證。

「只要持續站上投手丘、持續比賽，球隊實力足夠，一定能扭轉情勢，」克蕭說道，「今天大家的表現就是最完整的展現。」

在克蕭所面對的大聯盟29支球隊之中，除了紅襪以外，都有過勝投記錄。

克蕭的好投搭配大谷翔平雙響砲，道奇總算結束5連敗，他們將返回洛杉磯，自周二起展開對洛磯隊的3連戰

教練 連戰 洛杉磯

