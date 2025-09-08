MLB／第448場先發才首次對決金鶯 克蕭生涯已交手全部29隊
道奇左投克蕭（Clayton Kershaw）迎來生涯第448場先發，更是他生涯首次對上巴爾的摩金鶯，正式完成對戰大聯盟除道奇外29支球隊的紀錄。
克蕭在5又2/3局投球送出本季新高的8次三振，其中曲球製造4次三振，滑球更逼出9次揮空。他全場共讓打者揮空16次，同樣是本季代表作。最終他被敲4支安打、失2分，另有1次保送。
克蕭拿下本季第10勝、生涯第222勝，18年大聯盟生涯有13季勝投達到雙位數。總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後盛讚：「他給了我們所需要的一切。」
「原本希望能投完整6局，但最後兩顆滑球投得太差，真的很懊惱沒能撐完，」克蕭賽後表示，「不過整體來說，今天的球威算不錯。」
自8月1日以來，克蕭7場先發繳出3.00防禦率（36局失12分），並送出30次三振，其中5場投到第6局。值得一提的是，克蕭在8月份5場先發全勝（5勝0敗），防禦率僅1.88（28又2/3局失5分），堪稱球隊最穩定的勝利保證。
「只要持續站上投手丘、持續比賽，球隊實力足夠，一定能扭轉情勢，」克蕭說道，「今天大家的表現就是最完整的展現。」
在克蕭所面對的大聯盟29支球隊之中，除了紅襪以外，都有過勝投記錄。
克蕭的好投搭配大谷翔平雙響砲，道奇總算結束5連敗，他們將返回洛杉磯，自周二起展開對洛磯隊的3連戰。
