MLB／山本由伸揮別陰霾微笑為隊友吶喊 球迷讚「真正的王牌」

洛杉磯道奇今日在客場以5比2擊敗金鶯，場邊出現一幕溫暖畫面。前一日才因錯過無安打比賽還失去勝投的山本由伸，依舊坐在休息區，面帶微笑、拍手為隊友加油，他的舉止獲得美國媒體與球迷一致盛讚。

在台灣時間7日的比賽中，山本由伸幾乎投出歷史級表現。他在9局2出局時，距離完成無安打僅一步之遙，卻被金鶯新星哈勒戴（Jackson Holliday）轟出全壘打，隨後由牛棚登板的隊友也未能守成，最終道奇慘遭再見逆轉，山本的好投成了抱憾問天。

然而僅僅一天後，山本由伸便以積極態度現身休息區，不斷鼓掌為隊友打氣。美國專門報導道奇的媒體《Dodgers Nation》官方IG上傳了相關影片，並寫道：「在距離締造歷史僅剩1個出局數的隔天，山本由伸仍回到休息區支持隊友。想到他依然會感到心痛，但看見他全心為球隊助威，真的很棒。」

這段影片引發球迷熱烈迴響，留言區湧入一片讚美：「真正的職業選手」、「我們的王牌」、「真的了不起」、「愛死他了」、「他是個善良又優秀的人」、「很想給他一個大大擁抱」、「這就是為什麼我喜歡他」。