MLB／山本由伸揮別陰霾微笑為隊友吶喊 球迷讚「真正的王牌」
洛杉磯道奇今日在客場以5比2擊敗金鶯，場邊出現一幕溫暖畫面。前一日才因錯過無安打比賽還失去勝投的山本由伸，依舊坐在休息區，面帶微笑、拍手為隊友加油，他的舉止獲得美國媒體與球迷一致盛讚。
在台灣時間7日的比賽中，山本由伸幾乎投出歷史級表現。他在9局2出局時，距離完成無安打僅一步之遙，卻被金鶯新星哈勒戴（Jackson Holliday）轟出全壘打，隨後由牛棚登板的隊友也未能守成，最終道奇慘遭再見逆轉，山本的好投成了抱憾問天。
然而僅僅一天後，山本由伸便以積極態度現身休息區，不斷鼓掌為隊友打氣。美國專門報導道奇的媒體《Dodgers Nation》官方IG上傳了相關影片，並寫道：「在距離締造歷史僅剩1個出局數的隔天，山本由伸仍回到休息區支持隊友。想到他依然會感到心痛，但看見他全心為球隊助威，真的很棒。」
這段影片引發球迷熱烈迴響，留言區湧入一片讚美：「真正的職業選手」、「我們的王牌」、「真的了不起」、「愛死他了」、「他是個善良又優秀的人」、「很想給他一個大大擁抱」、「這就是為什麼我喜歡他」。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言