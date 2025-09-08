MLB／美聯東區龍頭之爭 白飯哥開局3分砲助洋基縮小勝差

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基打者萊斯在首局便轟出3分砲。 美聯社
洋基藍鳥系列賽最終戰，洋基在開局便給對手下馬威，「白飯哥」萊斯（Ben Rice）以一記右外野方向3分砲安定軍心。而在守備方面，條紋軍王牌投手弗里德（Max Fried）繳出先發7局4K、失3分的好投，幫助球隊以4：3力壓藍鳥拿下這場關鍵的「天王山之戰」，賽後雙方勝差縮小至2場。

前一場比賽吞敗的藍鳥今派出三屆賽揚強投薛則（Max Scherzer）擔任先發，但他在開賽後卻狀態不佳，先是保送「法官」賈吉（Aaron Judge），後遭貝林傑（Cody Bellinger）敲出一壘安打，緊接著萊斯逮住機會敲出3分砲，給予對手重傷害。

藍鳥在2局與3局上將比分扳至3比3平手，但3局下半，前一場比賽貢獻關鍵守備的貝林傑再度展現「殺手本色」，在壘上有人的情況下，他敲出一支打在全壘打牆上的深遠安打送回超前分。隨後在洋基投手群的聯手壓制下，藍鳥再無得分紀錄。

洋基外野手貝林傑本場比賽貢獻關鍵安打，幫助球隊拿下超前分。 法新社
此役，弗里德繳出7局僅失3分優質先發，並只送出一次保送，本季第16勝順利到手，與自家投手洛登（Carlos Rodon）和釀酒人王牌培洛塔（Freddy Peralta）並列大聯盟勝投王。

賽後，洋基戰績來到80勝63敗，距離美聯東區龍頭藍鳥僅剩2場勝差。

