MLB／古巴火球男單局4K關門 連17場無失分、無安打
來自古巴的紅襪投手「火球男」查普曼（Aroldis Chapman），今日在客場面對地主球隊響尾蛇擔任終結者，他在9局下登板投球猛飆4K，包含一次不死三振，幫助球隊最終以7比4守下比賽勝利，在本場比賽過後，他的後援無失分、無安打紀錄推升至17場。
紅襪在9局上半先是透過保送與安打串聯，跑回超前分，並將分差擴大為3分，緊接著在9局下派出終結者查普曼登板關門，他也隨即展現其招牌火球，在K掉首名打者後，第7棒打者瓦爾加斯（Ildemaro Vargas）因不死三振上壘，但查普曼絲毫不受影響，在接下來連續K掉洛克萊（Tyler Locklear）、勞拉爾（Jordan Lawlar），完成單局4K的壯舉。
而本場比賽，查普曼後援1局總計用了23球、無失分，最快球速飆到99.6英哩（約160.3公里），順利摘下本季第29次救援成功，而防禦率更是下修至驚人的0.98，領先聯盟其他的終結者。
從台灣時間今年7月27日出賽，截至目前為止，查普曼已經連續17場比賽後援無失分，除了有機會在接下來的場次中，挑戰20場無比賽、無安打的歷史紀錄。此外，他現已創下連續面對50名打者都沒被擊出安打的新紀錄。
