MLB／大都會打線遭壓制全場僅3安 索托末局開轟仍吞敗

紅人與大都會系列賽最終戰，紅人派出格林（Hunter Greene）擔任先發投手，他全場送出12次三振，讓大都會打線完全熄火。雖然「史上最大約」的大都會打者索托（Juan Soto）今天在第9局轟出初速高達184公里的「雷射炮」，可惜卻未能幫助大都會逆轉戰局，終場他們便以2比3敗給紅人。

格林本場比賽主投6.0局，送出高達12張老K、失1分，且僅投出2次保送，後續接替上來的投手馬丁尼茲（Nick Martinez）與桑提蘭（Tony Santillan）皆能有效壓制住大都會打者，讓他們本場比賽共計僅有3安，唯一進帳的2分來自於貝提（Brett Baty）和索托的陽春砲。

3 strikeouts in the 7th

12 strikeouts today



Utterly dominant stuff from Hunter Greene! pic.twitter.com/Cz1ZXN08Mm — MLB (@MLB) 2025年9月7日

反觀紅人打線，他們雖僅比大都會多敲出1支安打，但他們的打線總能適時串聯，幫助壘上跑者回來得分。在6局下半，紅人打者群逮住機會，從投手史普洛特（Brandon Sproat）手中接連敲出3安，單局進帳2分，為本場比賽獲勝的關鍵。

值得注意的是，9局上半索托的陽春砲及球初速高達184公里，是他生涯第三快的全壘打，本季狀態越來越好的他，目前個人數據已來到38轟、29盜，有機會挑戰「40轟30盜」的生涯里程碑。他目前打擊率為0.262、OPS為0.928。