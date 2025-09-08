MLB／水手20安轟垮勇士 當家鐵捕羅利挑戰高懸64年記錄

本季大聯盟全壘打王、水手重砲捕手羅利（Cal Raleigh）今日又開轟！他在比賽末節夯出一記中外野方向的3分砲，本季全壘打數推至53記，距追平左右開弓打者單季全壘打史上最高紀錄僅差1發。而本場比賽在水手打線20支安打的猛攻下，終場便以18：2擊潰勇士，笑納系列賽二連勝。

水手打線本場比賽狀態相當火燙，在3局上便打出大局，單局狂灌8分進帳。隨後第9局羅利更再度往敵人傷口上灑鹽，他逮住勇士後援投手穆尼奧斯（Rolddy Muñoz）的失投球，扛出一發初速為109.7英哩、飛行距離426英呎的3分砲。

53 HOMERS FOR CAL RALEIGH! pic.twitter.com/IROGddveGc — MLB (@MLB) 2025年9月7日

本季已累積達53轟的羅利，仍位居聯盟全壘打王的榜首，且遙遙領先其他聯盟的佼佼者如史瓦柏（Kyle Schwarber）、大谷翔平等人。除了他以外，其餘打者的全壘打數皆尚未達到50大關。

作為史上單季最多轟的捕手，如今他將挑戰另一紀錄為左右開弓打者單季最多轟，其紀錄保持者是1960年代的洋基神獸曼托（Mickey Mantle）所創下的54轟，本場比賽過後，羅利已經「聽牌」，很可能在接下來的幾場比賽內，突破這高懸60多年的障礙。