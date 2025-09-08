快訊

羈押一年終於要回家了！柯文哲戴好電子腳鐶 14:30步出法庭

兒捲性侵風波 龔美富「被離職」？她分析三立老闆親斬創台元老原因

午後雷雨來了！9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

MLB／水手20安轟垮勇士 當家鐵捕羅利挑戰高懸64年記錄

聯合新聞網／ 綜合報導
水手重砲捕手羅利。 法新社
水手重砲捕手羅利。 法新社

本季大聯盟全壘打王、水手重砲捕手羅利（Cal Raleigh）今日又開轟！他在比賽末節夯出一記中外野方向的3分砲，本季全壘打數推至53記，距追平左右開弓打者單季全壘打史上最高紀錄僅差1發。而本場比賽在水手打線20支安打的猛攻下，終場便以18：2擊潰勇士，笑納系列賽二連勝。

水手打線本場比賽狀態相當火燙，在3局上便打出大局，單局狂灌8分進帳。隨後第9局羅利更再度往敵人傷口上灑鹽，他逮住勇士後援投手穆尼奧斯（Rolddy Muñoz）的失投球，扛出一發初速為109.7英哩、飛行距離426英呎的3分砲。

本季已累積達53轟的羅利，仍位居聯盟全壘打王的榜首，且遙遙領先其他聯盟的佼佼者如史瓦柏（Kyle Schwarber）、大谷翔平等人。除了他以外，其餘打者的全壘打數皆尚未達到50大關。

作為史上單季最多轟的捕手，如今他將挑戰另一紀錄為左右開弓打者單季最多轟，其紀錄保持者是1960年代的洋基神獸曼托（Mickey Mantle）所創下的54轟，本場比賽過後，羅利已經「聽牌」，很可能在接下來的幾場比賽內，突破這高懸60多年的障礙。

水手 Cal Raleigh

相關新聞

MLB／鄧愷威14日對決大谷？ESPN預測他和山本由伸登板先發

26歲旅美投手鄧愷威今天先發4局失4分吞敗，巨人隊終場以3：4不敵紅雀隊，他在賽後對於未能吃下更多局數，感到有些自責；根...

MLB／鄧愷威近兩戰9.1局飆16K 巨人投教形容是大器晚成選手

鄧愷威今天以4局失4分的內容對紅雀隊吞敗收場，但亮點是再繳8次三振，近兩戰合計9.1局狂賞16K，巨人隊投手教練馬丁尼茲...

MLB／道奇走出「山本事件」陰霾 教頭盛讚大谷讓全隊充滿活力

大谷翔平今天面對前輩菅野智之火力全開，前兩打席都轟出陽春砲，締造雙響砲後衝上48轟，幫助道奇隊以5：2擊敗金鶯隊，穩住國...

MiLB／漸入佳境！林昱珉先發5局失1分 最速152公里再奪勝

旅美亞利桑那響尾蛇隊3A投手林昱珉，今天先發出賽，投5局失1分、奪下個人本季第4勝，單場最快球速152公里，球隊終場以8...

MLB／大谷翔平雙響砲衝上48轟 菅野智之成挨轟苦主第5位日本人

大谷翔平今天炸裂雙響砲、3次四壞保送，單場5打席全上壘，他的本季第47、48轟都是以陽春砲狙擊日本同胞菅野智之，道奇終場...

MLB／水手20安轟垮勇士 當家鐵捕羅利挑戰高懸64年記錄

本季大聯盟全壘打王、水手重砲捕手羅利（Cal Raleigh）今日又開轟！他在比賽末節夯出一記中外野方向的3分砲，本季全壘打數推至53記，距追平左右開弓打者單季全壘打史上最高紀錄僅差1發。而本場比賽在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。