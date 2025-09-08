快訊

羈押一年終於要回家了！柯文哲戴好電子腳鐶 14:30步出法庭

兒捲性侵風波 龔美富「被離職」？她分析三立老闆親斬創台元老原因

午後雷雨來了！9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／菅野在美日職棒都遭大谷修理 因金慧成強襲球傷退待觀察

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
菅野智之。 路透
菅野智之。 路透

金鶯隊35歲投手菅野智之今天不但被大谷翔平轟出陽春砲，4局下還被金慧成的強襲球打到右腳，提前結束先發任務，儘管X光檢查結果呈現陰性，但金鶯代理教頭曼索里諾（Tony Mansolino）表示，未來幾天將會繼續評估他的狀況。

菅野生涯首次對決道奇隊，1局上投出第2球就被大谷轟出陽春砲，3局上再次交手又挨轟，再被貝茲（Mookie Betts）轟出陽春砲，投完前3局0：3落後。

菅野4局上被羅哈斯（Miguel Rojas）敲安，接著金慧成擊出投手丘前強襲球，形成內野安打，菅野抬起右腳剛好被擊中，被迫提前退場，金鶯這半局再失1分算在他的身上。

菅野只投3局被揮出7支安打、失4分，金鶯終場2：5落敗，終止5連勝，他也吞下3連敗，本季戰績10勝8敗、防禦率4.57。

這是金鶯在這個系列賽第3人因傷離場， 曼索里諾說：「我們會看看菅野的恢復狀況，再確定下一步計劃。」

菅野被強襲球打中時，一度痛到右膝跪地，雙手撐在地上，曼索里諾和防護員立刻進場關切，金鶯捕手傑克森（Alex Jackson）說：「任何時候被強襲球擊中，感覺都不會好，真的很痛；菅野被打到腳趾，這是非常敏感的地方，希望他沒事。」

菅野、大谷都在2012年日本職棒選秀會首輪被挑中，分別加入巨人、日本火腿隊，兩人在日職唯一交手紀錄是2015年6月10日，大谷對戰2打數2安打、1保送，今天首次在大聯盟戰場對決，話題性十足，菅野仍被修理很慘。

金鶯 金慧成

延伸閱讀

日職／巨人軍菅野離隊、岡本重傷 竟造就阪神驚人超速封王

MLB／大谷翔平雙響砲衝上48轟 菅野智之成挨轟苦主第5位日本人

MLB／金鶯教頭盛讚山本實在太強 笑說小瑞普肯魔力助攻逆轉勝

MLB／「投手大谷」臨時改先發狂飆百哩火球 金鶯教頭得知換投以為被整

相關新聞

MLB／鄧愷威14日對決大谷？ESPN預測他和山本由伸登板先發

26歲旅美投手鄧愷威今天先發4局失4分吞敗，巨人隊終場以3：4不敵紅雀隊，他在賽後對於未能吃下更多局數，感到有些自責；根...

MLB／鄧愷威近兩戰9.1局飆16K 巨人投教形容是大器晚成選手

鄧愷威今天以4局失4分的內容對紅雀隊吞敗收場，但亮點是再繳8次三振，近兩戰合計9.1局狂賞16K，巨人隊投手教練馬丁尼茲...

MLB／道奇走出「山本事件」陰霾 教頭盛讚大谷讓全隊充滿活力

大谷翔平今天面對前輩菅野智之火力全開，前兩打席都轟出陽春砲，締造雙響砲後衝上48轟，幫助道奇隊以5：2擊敗金鶯隊，穩住國...

MiLB／漸入佳境！林昱珉先發5局失1分 最速152公里再奪勝

旅美亞利桑那響尾蛇隊3A投手林昱珉，今天先發出賽，投5局失1分、奪下個人本季第4勝，單場最快球速152公里，球隊終場以8...

MLB／大谷翔平雙響砲衝上48轟 菅野智之成挨轟苦主第5位日本人

大谷翔平今天炸裂雙響砲、3次四壞保送，單場5打席全上壘，他的本季第47、48轟都是以陽春砲狙擊日本同胞菅野智之，道奇終場...

MLB／水手20安轟垮勇士 當家鐵捕羅利挑戰高懸64年記錄

本季大聯盟全壘打王、水手重砲捕手羅利（Cal Raleigh）今日又開轟！他在比賽末節夯出一記中外野方向的3分砲，本季全壘打數推至53記，距追平左右開弓打者單季全壘打史上最高紀錄僅差1發。而本場比賽在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。