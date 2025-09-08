MLB／菅野在美日職棒都遭大谷修理 因金慧成強襲球傷退待觀察

金鶯隊35歲投手菅野智之今天不但被大谷翔平轟出陽春砲，4局下還被金慧成的強襲球打到右腳，提前結束先發任務，儘管X光檢查結果呈現陰性，但金鶯代理教頭曼索里諾（Tony Mansolino）表示，未來幾天將會繼續評估他的狀況。

菅野生涯首次對決道奇隊，1局上投出第2球就被大谷轟出陽春砲，3局上再次交手又挨轟，再被貝茲（Mookie Betts）轟出陽春砲，投完前3局0：3落後。

菅野4局上被羅哈斯（Miguel Rojas）敲安，接著金慧成擊出投手丘前強襲球，形成內野安打，菅野抬起右腳剛好被擊中，被迫提前退場，金鶯這半局再失1分算在他的身上。

菅野只投3局被揮出7支安打、失4分，金鶯終場2：5落敗，終止5連勝，他也吞下3連敗，本季戰績10勝8敗、防禦率4.57。

這是金鶯在這個系列賽第3人因傷離場， 曼索里諾說：「我們會看看菅野的恢復狀況，再確定下一步計劃。」

菅野被強襲球打中時，一度痛到右膝跪地，雙手撐在地上，曼索里諾和防護員立刻進場關切，金鶯捕手傑克森（Alex Jackson）說：「任何時候被強襲球擊中，感覺都不會好，真的很痛；菅野被打到腳趾，這是非常敏感的地方，希望他沒事。」

菅野、大谷都在2012年日本職棒選秀會首輪被挑中，分別加入巨人、日本火腿隊，兩人在日職唯一交手紀錄是2015年6月10日，大谷對戰2打數2安打、1保送，今天首次在大聯盟戰場對決，話題性十足，菅野仍被修理很慘。