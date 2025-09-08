快訊

MLB／鄧愷威近兩戰9.1局飆16K 巨人投教形容是大器晚成選手

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
鄧愷威。 美聯社
鄧愷威。 美聯社

鄧愷威今天以4局失4分的內容對紅雀隊吞敗收場，但亮點是再繳8次三振，近兩戰合計9.1局狂賞16K，巨人隊投手教練馬丁尼茲（J.P. Martinez）從鄧愷威還在雙城隊時就與他共事，很清楚他的天賦與罩門，在他眼中鄧愷威是大器晚成的選手，對他的能力還充滿想像。

馬丁尼茲回想2018年自己在雙城擔任農場投手統籌教練時，就看了許多鄧愷威的比賽，那段時間對鄧愷威來說相當辛苦，「因為他可能投出有18吋垂直位移的直球，下一球卻變10吋位移帶橫向切球的效果。」然而，馬丁尼茲說：「鄧愷威一直都有轉速的天賦，在他17歲時就能看出這點，他擁有卡特球、滑球、橫掃球、曲球，所有吸引視線的球路都是變化球，因此在雙城的那段時間，我們一直在幫助他改善四縫線直球的旋轉效率。」

鄧愷威去年在大聯盟出賽4場，合計11局被狂敲15安打、失12分，防禦率高達9.82，球季結束後遭到DFA成為自由球員，隨後與巨人改簽小聯盟合約，休賽季在隊友畢文斯（Spencer Bivens）的建議下，前往Push Performance訓練中心待了6周，四縫線直球球速增加2到3哩，在他的武器庫中取代了伸卡球的重要性。

馬丁尼茲表示，去年在春訓時對鄧愷威的二縫線直球留下深刻印象，認為加上橫掃球，會是有力的球路搭配，但今年的情況有所轉變，鄧愷威更偏向飛球型投手，因為當打者專注在等他的變化球時，面對他的四縫線直球容易擊到球的下緣。

他也提到，鄧愷威今年做到幾項球隊對他的要求，像是取得球數領先，「就我看來，他在投手丘上的心態，閱讀打者揮棒、觀察比賽的能力都有明顯進度，他有點算是大器晚成的選手，所以我們都還在觀察他究竟還有哪些能力。」

雙城 鄧愷威 馬丁尼茲

