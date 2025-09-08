快訊

MiLB／漸入佳境！林昱珉先發5局失1分 最速152公里再奪勝

中央社／ 台北8日電
林昱珉近期表現漸入佳境，奪下本季第4勝。圖截自X
旅美亞利桑那響尾蛇隊3A投手林昱珉，今天先發出賽，投5局失1分、奪下個人本季第4勝，單場最快球速152公里，球隊終場以8比1擊敗西雅圖水手隊3A。

響尾蛇隊22歲台灣林昱珉今天先發登板，1局下1人出局後雖因為隊友失誤讓打者上壘，但接著依序讓打者敲出左外野方向飛球、內野滾地球出局，沒讓對手延續攻勢。

林昱珉2局下讓對手3上3下，3局下1人出局後被敲出安打，但沒有失分，4局下1人出局後被敲出二壘打，2人出局後再被敲出安打攻占一、三壘，及時回穩製造滾地球出局，瓦解對手攻勢。

林昱珉5局下1人出局後被敲出安打，接著讓打者敲出滾地球形成雙殺，6局下續投1人出局後先被敲出安打、接著投出四壞保送，沒有抓到出局數退場；接替登板隊友失掉1分，這1分要算在林昱珉身上。

林昱珉今天總計用90球投5局，被敲出5支安打，投出2次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分，最快球速152公里，拿下個人本季第4勝，賽後防禦率6.68。

值得一提的是，林昱珉9月2場出賽都繳出5局失1分好投，單月防禦率1.80。

林昱珉

