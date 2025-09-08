MLB／史瓦柏單場4轟後連9場掛零 大谷翔平雙響砲追上來了

費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）最近陷入全壘打荒，今天對馬林魚隊之戰4打數1安打、被保送1次，攻下1分打點，已經連續9場比賽未開轟，全壘打數停在49支，費城人終場以4：5落敗，馬林魚也終止5連敗。

馬林魚游擊手羅培茲（Otto Lopez）今天邁阿密主場上演個人秀，3安猛打包括雙響砲，一共攻下4分打點，幫助球隊中斷對戰4連敗。

史瓦柏8月29日對勇士隊之戰瘋狂開砲，成為大聯盟史上第21位、費城人第4位單場4轟的球員，狂攻9分打點更是隊史新高，但接下來9場比賽33次打數未再開轟，只出現5支安打、包括1支三壘打，本季第50轟紀錄就是出不來。

大谷翔平轟出雙響砲，已經衝到48支，只落後史瓦柏1支。 路透社

道奇隊巨星大谷翔平全壘打熄火4場後，今天從金鶯隊投手菅野智之的手中轟出雙響砲，已經衝到48支，只落後史瓦柏1支，挑戰國聯全壘打王2連霸（去年54轟）、生涯第3座聯盟全壘打王（前年在天使隊44轟）又有很大機會。

史瓦柏今天9局上安打攻下打點，本季120分穩居大聯盟榜首，領先大都會隊阿隆索（Pete Alonso）、水手隊羅利（Cal Raleigh）7分，全力爭取生涯首座國聯打點王、第2座全壘打王（2022年46轟奪冠）。

羅利目前53支全壘打，仍是大聯盟唯一50轟打者，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）43轟在美聯排名第2，想要拿到生涯第4座美聯全壘打王應該沒有機會，不過打擊率3成21在大聯盟居首，全力爭取生涯首座美聯打擊王。